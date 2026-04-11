Diplomatura que aporta nuevas herramientas a la gestión municipal

La Dra. Catalina Espinoza culminó Diplomatura Universitaria en Gestión de Centros de Zoonosis

La Directora de Zoonosis de la Municipalidad de Formosa, Méd. Vet. Catalina Espinoza, recibió este 13 de abril su diploma tras culminar la Diplomatura Universitaria en Gestión de Centros de Zoonosis y Afines. El evento tuvo lugar en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), en la provincia de Buenos Aires.

‎‎Se trata de un hito académico y profesional, ya que la Dra. Espinoza forma parte de la histórica primera cohorte de médicos veterinarios egresados de esta especialización en la República Argentina, la cual estuvo dirigida por el prestigioso y reconocido Médico Veterinario Dr. Juan Enrique Romero.

‎‎Esta formación de posgrado representa un salto cualitativo en la profesionalización del área de Acción Social, dotando a la dirección de Zoonosis de novedosas herramientas técnicas y administrativas específicas para la gestión de la misma.

‎La capacitación obtenida permite aplicar de manera efectiva el paradigma de "Una Sola Salud", reconociendo que la sanidad animal, la salud humana y el cuidado del ambiente son interdependientes. Ademas de dotarlos de herramientas técnicas para impulsar y gestionar una salud pública con mirada social e inclusiva.

‎‎De esta manera, la Municipalidad de Formosa continúa a la vanguardia de las políticas públicas sanitarias donde la formación técnica se pone al servicio de la justicia social y la protección de la vida en todas sus formas.



