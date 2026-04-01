El ISPAF cumplió 39 años de una trayectoria con permanente renovación de sus ofertas académicas

Durante el acto institucional se destacó la importancia de esta institución formadora de comunicadores, profesores y artistas de danzas.

El Instituto Superior del Profesorado de Arte de Formosa (ISPAF) cumplió 39 años de aniversario, por ese motivo, se desarrolló el acto conmemorativo en la tarde noche del lunes 20, en la sede del Centro Polivalente de Arte (CPA), ubicada en la calle Antártida Argentina 350 de la ciudad de Formosa.

Allí funciona esta institución, en el turno noche, desde las 19 hasta las 23.50 horas, en donde fue la ceremonia de la que participaron sus autoridades, plantel docente y estudiantes, acompañándolos autoridades provinciales y de otras instituciones con asiento en la provincia, así como también se invitó a directivos de otros Institutos Superiores.

En ese contexto, el director Ernesto Martínez señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que “son 39 años que el ISPAF está inserto en la comunidad formoseña”, posibilitando “los estudios superiores en arte y comunicación en la provincia”.

Manifestó también que el acto conmemorativo tuvo como fin recordar los inicios de la institución, allá por el año 1987. Luego, en 1993, se da su crecimiento con las carreras de formación técnica a partir del convenio con el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica, destacó, ya que “permitió habilitar las carreras de Locutor, Productor y Director de Radio y Televisión y la de Operador de Estudios de Radio y Televisión”.

Asimismo, con la formación técnica y los trayectos técnicos profesionales en funcionamiento, como por ejemplo, el de streaming, con una duración de un año.

Así fue evolucionando “este Instituto formador de comunicadores, profesores y de artistas de danzas”, acentuó, al mismo tiempo, enfatizó en que “constantemente se está renovando la oferta académica”, y que la enseñanza es “totalmente gratuita gracias al apoyo del Gobierno de Formosa”.

Por otro lado, AGENFOR recogió el testimonio de los profesores, entre ellos, Luis Ricardo Domínguez, quien lleva trabajando la misma cantidad de años que cumplió la institución. Además, fue de los primeros egresados de Profesor Nacional de Danzas Nativas y Folklore.

Por todo ello, marcó que sentía “un gran orgullo”, para luego señalar que “hoy en día las nuevas generaciones tienen otra óptica, son diferentes a las de hace 39 años”, y también reconoció la incidencia que tiene lo digital en la actual formación y enseñanza.

En ese mismo sentido opinó su colega Lilian Encina, quien como locutora nacional lleva también muchos años enseñando y coincidió en que, “ante ese proceso de cambios y transformaciones tecnológicas, hay que adecuarse”.

Para, por último, agregar que a partir de ahora ya se palpita lo que serán los 40 años de aniversario.







