Vialidad Provincial trabajó en la recuperación de los caminos y desagües afectados por las últimas lluvias

Laguna Yema y General Belgrano fueron dos de las localidades que se vieron impactadas por las fuertes lluvias registradas esta semana.

Intensos trabajos se ejecutaron en distintos puntos de la provincia desde la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), a los efectos de recuperar los caminos y los desagües que fueron afectados en el último temporal.

“En Laguna Yema, por ejemplo, trabajamos con una retroexcavadora, limpiando desagües principales y, por el otro lado, también llegó una tracto-bomba para sacar agua de un sector de barrios que estuvieron anegados”, detalló a la Agencia de Noticias Formosa el administrador general de la DPV, el ingeniero Javier Caffa.

Agregó que a estas tareas se sumaron cuadrillas “para ayudar con la remoción de ramas y árboles, dando una respuesta rápida para poder recuperar las condiciones originales”.

De la misma manera se accionó en otros frentes, como en General Belgrano. “Allí se registraron 170, 180 milímetros de agua caída, donde además ya hubo lluvias previas que ocasionaron el anegamiento de varios barrios”, precisó el funcionario.

En esa zona “tenemos el Distrito Noroeste, que inmediatamente se puso a trabajar en forma conjunta con el Municipio, disponiendo excavadoras, retroexcavadoras y tractores con acoplado”, tanto en la limpieza de los canales principales de drenaje, así como en “la colocación de nuevas alcantarillas y conductos para aliviar la gran cantidad de la masa hídrica que precipitó” en ese sector del territorio.

Asimismo, en cuanto a la red vial, consignó que “en la pavimentada no hubo problemas y en la secundaria con estabilizado granular, que es el enripiado, tampoco tuvo inconvenientes porque se pudo circular con lluvias y precipitaciones”.

Las dificultades se dieron, sin embargo, en los caminos vecinales, puesto que los mismos son de tierra. “Bajo precipitaciones no hay camino en el mundo en el que se pueda circular sin ahuellarlo, es decir sin deteriorarlo”, señaló y añadió que “unos días después, se entra con un operativo donde los Distritos ya incorporan la maquinaria pesada, que son motos niveladoras y retroexcavadoras para rehabilitar los caminos”.

No obstante, aclaró que “eso no se puede hacer de forma inmediata porque hay que esperar que los caminos disminuyan su saturación de humedad”.

Ahondó en esta cuestión diciendo que en esos casos “el proyecto de solución a mediano y largo plazo es pasar, de a poco, al estabilizado granular, como lo hicimos en la Ruta Provincial 40, entre El Chorro y Fraga, desde donde ahora salen camiones con petróleo en días de lluvia”.

“Estamos haciendo lo mismo entre Fortín Soledad y Las Lomitas, con la Ruta Provincial 32, y en la Ruta Provincial 5 de Laishí a Yatay y de allí a la Ruta Nacional 11”, acotó.

Así también, en la Ruta Provincial 8, en el acceso a Siete Palmas desde La Primavera, en la Ruta Provincial 2, al igual que entre Buena Vista y Primera Punta en la Ruta Provincial 4, entre otros lugares.

En el caso de la ciudad capital, por ejemplo, equipos del organismo desplegaron un importante trabajo en el canal principal de drenaje pluvial de los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri, lo que posibilitó un escurrimiento rápido de las aguas.



