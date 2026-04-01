Se realizó bingo y celebración de cumpleaños del área de Adultos Mayores de la Municipalidad

La Secretaría de Acción Social de la Municipalidad de la ciudad llevó adelante un programa de recreación y encuentro entre adultos mayores, en el marco de las políticas de promoción humana que lleva adelante el área.

En esta oportunidad, se realizó el ya tradicional bingo, que tuvo momentos de mucha emotividad, ya que también se festejaron cumpleaños, con entrega de obsequios y momentos compartidos que los llenó de alegría.

La secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, junto al equipo de trabajo del área compartió con ellos una hermosa tarde de música, celebración y sobre todo confraternidad.

Es todo lo contrario, porque las personas en todas sus etapas de su vida tienen las mismas perspectivas, solo condicionadas por la propia evolución del cuerpo. Así lo entienden las áreas de la Secretaría de Acción Social del municipio, involucradas en estas acciones.

Desde ese lugar explicaron que los adultos mayores necesitan contención en un momento tan especial de su vida, en el cual no solamente piden ser escuchados y acompañados sino contar con espacios para compartir y divertirse.

Este tipo de acciones se vienen repitiendo como una acción vital en la gestión del intendente Jorge Jofré.

En la tarde del viernes, la actividad lúdica solamente fue una excusa que los adultos mayores aprovecharon para pasarla bien y vivir momentos de sana diversión, volviendo a sentirse vitales y jóvenes.

Estos programas responden a esa lógica, para que los adultos mayores tengan lugares en los cuales puedan revitalizarse.

Es una decisión asumida por la intendencia de mantener la cercanía y actividades de acompañamiento para los adultos mayores, desde la perspectiva señalada.







