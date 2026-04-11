Herradura: Allanaron una vivienda y secuestraron marihuana y un arma de fuego

• La intervención se realizó en el marco de un caso de amenazas

Efectivos de la Comisaría Herradura allanaron una casa y secuestraron marihuana y un rifle calibre 22 en el barrio Independencia de esta localidad, como resultado de una investigación por el delito de amenazas con el uso de arma.

El procedimiento se concretó el viernes último por la mañana y se encontró en una de las habitaciones un envoltorio de polietileno con una sustancia vegetal de color verdoso, compatible con marihuana, por lo que se inició una causa por separado con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen.

Luego, se encontró oculto en un depósito ubicado en la parte posterior del domicilio, debajo de un colchón, un rifle calibre 22 largo con cargador, que fue secuestrado en forma preventiva.

El procedimiento fue documentado por personal de la Dirección de Policía Científica y todo quedó a disposición de la Justicia provincial.



