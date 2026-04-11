REFSA brindó una conferencia de prensa para informar sobre el incendio del autotransformador de TRANSNEA en Clorinda

En la mañana de este lunes 13, las máximas autoridades de REFSA se refirieron ante la prensa a lo que ocurrió en las últimas horas en la ciudad de Clorinda, donde hubo un incendio generalizado del autotransformador de la empresa TRANSNEA, cuyo equipamiento se encuentra situado en el predio de la estación transformadora que está sobre la Ruta Nacional N° 11 y calle Venezuela.

Debido a esto se afectó el servicio de energía en la segunda ciudad, pero, a partir de un trabajo inmediato por parte del personal de la empresa distribuidora, colaborando en esta circunstancia, fue restablecido. Al igual que, en paralelo, también los bomberos intervinieron para extinguir el fuego.

Todos los detalles de los procedimientos que se realizaron fue el motivo principal que se buscó informar con exactitud a la población; en ese marco, en principio, el ingeniero Benjamín Villalba, gerente de la empresa distribuidora, dijo que el hecho ocurrió el sábado 11, a las 22.49 horas.

Lo calificó de “increíble” por “su magnitud”, ya que, enfatizó que “en una noche lluviosa con descarga atmosférica, se quemó en forma total el denominado autotransformador” el cual “está ligado a la línea Guarambaré-Clorinda”.

En cuanto a las causas que “se están investigando”, enfatizó que esta tarea “la tiene que hacer la empresa que tiene adjudicada el transporte de la energía, que es TRANSNEA”, para eso, puntualizó que “debe elaborar un informe técnico a CAMMESA y a la distribuidora REFSA, porque fue muy grave lo que pasó”.

Cabe destacar que en el lugar antes mencionado trabajaron los bomberos de la Policía de Formosa en la madrugada del domingo, donde, según especificó Villalba, como “al lado viven familias, se las debió sacar de sus hogares”. E incluso marcó que se hizo “un perímetro de contención de dos manzanas” para resguardar la integridad de ellas.

Del mismo modo, ante esta circunstancia, resaltó el gerente de REFSA que inmediatamente “se puso a disposición los dos transformadores que tenemos para restituir el servicio, en una acción que fue rápida”. Gracias a esto se restituyó “el vínculo de alimentación Gran Formosa –Clorinda, que había quedado desvinculado porque se derritieron los cables”.

Y detalló también que “dentro de esa estación transformadora está el autotransformador de 150 millones de vatios, dos transformadores más que se encuentran a escasos 30 metros, que es lo que realmente da energía a la ciudad de Clorinda”.

A pesar de lo grave del hecho, valoró que “no hubo daños colaterales” y dejó en claro que “REFSA tiene a su cargo la distribución de la energía, mientras que la transportista es la encargada de la transformación, que es TRANSNEA”, por ello, “sigue trabajando” en el lugar.

Esto “para asegurar todos los parámetros de seguridad de la Estación Transformadora de Clorinda”, subrayó.

En la conferencia de prensa, luego siguió diciendo que durante los trabajos realizados tras el incendio, también “la Municipalidad de Clorinda puso en funcionamiento un grupo electrógeno e iluminó toda la zona para que pudieran trabajar quienes estaban dentro de las instalaciones rápidamente”.

De Vido

Por su parte, el ingeniero Fernando De Vido, presidente del directorio de REFSA, amplió la información, focalizándose en las acciones para restablecer el servicio. En ese sentido, enfatizó que fue “en una situación muy desfavorable” que se cumplieron las tareas, pero, así y todo, “sin lamentar ningún accidente” por parte de los operarios, algo que Villalba había recalcado también.

En ese punto, puso en relieve que “tanto el Gobierno de Formosa como la empresa REFSA se puso a disposición de inmediato, como todos los organismos”, en busca de brindar una solución ante dicho evento.

Y agregó que este evento ocasionó un efecto “muy importante en las inversiones en el sistema eléctrico nacional”, recordando el funcionario que “la concesión y regulación, es decir, los costos de la generación y el transporte están totalmente bajo la órbita de la Secretaría de Energía de la Nación”.











