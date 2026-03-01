La Policía clausuró evento bailable por presencia de menores y consumo de alcohol en Clorinda

• El procedimiento se realizó en la madrugada en un local de la ciudad de Clorinda, donde se detectaron irregularidades durante una fiesta privada.

Efectivos policiales de la Unidad Regional Tres intervinieron en un procedimiento que culminó con el cierre de un evento bailable.

El hecho se registró alrededor de las 01:40 horas, cuando personal policial acudió al lugar y constató que se llevaba adelante una fiesta privada de estudiantes secundarios.

Allí, observaron el ingreso de menores de edad con conservadoras cargadas de bebidas alcohólicas.

La responsable del evento exhibió una autorización municipal para la realización de la actividad, pero esta no contemplaba el ingreso de menores ni el consumo de alcohol, lo que motivó la intervención inmediata de los uniformados.

Se labraron las actuaciones correspondientes y se dispuso la suspensión del evento, procediéndose al despeje del lugar, donde se encontraban unas 500 personas, en su mayoría adolescentes.







