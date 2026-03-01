Estudiantes de la EPEP N° 514 recibieron al operativo de la Libreta de Salud Escolar

En el marco de un trabajo conjunto entre los Ministerios de Cultura y Educación y Desarrollo Humano, se realizaron los controles médicos, antropométricos, odontológicos y de vacunación.

Este miércoles 25, en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Escuela Provincial de Educación Primaria N° 514 “República Argentina”, se llevó a cabo el operativo de la Libreta de Salud Escolar (LSE), destinado a niños de tercer grado de ambos turnos.

Al respecto, Griselda Gon, vicedirectora del establecimiento escolar que se encuentra ubicado en el barrio capitalino República Argentina, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) e informó que este operativo estuvo destinado “a aproximadamente 119 niños de tercer grado”.

Remarcó, en ese sentido, la importancia que tiene este servicio en la comunidad educativa, ya que “además de completarles la libreta escolar a los estudiantes, se le realiza un control minucioso y, de esta forma, la escuela tiene conocimiento del estado de salud de los alumnos”.

Sobre lo realizado, el director del centro de salud del barrio, el doctor Raúl Meneghini, explicó que la tarea consistió en la realización de la LSE, “un documento único y obligatorio y por medio del cual se llevan a cabo los controles médico, antropométrico, odontológico y de vacunación”.

“Se hace todos los años y es una labor conjunta entre el Ministerio de Desarrollo Humano y el Ministerio de Cultura y Educación, donde se trabaja con los tutores, docentes y alumnos”, subrayó.

Destacó que en ese contexto “se controlan todas las vacunas del calendario, además de la dosis contra el COVID-19, que no es obligatoria, pero que es importante aplicársela”.

“Siempre hay muy buena aceptación de la comunidad”, valoró, al concluir.



