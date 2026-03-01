Con un 90% de avance, la refacción de la EPEP N° 463 y el JIN N° 10 de la Comunidad de Lote 42 entra en su etapa final

Esta intervención realizada netamente con fondos provinciales, solicitada por los propios vecinos, se complementa con un fuerte despliegue de infraestructura que incluye el arreglo de la Ruta Provincial N° 28 Sur.

En la Comunidad de Lote 42, jurisdicción de Las Lomitas, el Gobierno de la provincia de Formosa se encuentra trabajando en la refacción integral de los edificios de la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) N° 463 y el Jardín de Infantes Nucleados (JIN) N° 10 que ya tienen un 90% de avance. Además la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) realiza trabajos de perfeccionamiento y mantenimiento sobre la Ruta Provincial N° 28 Sur.

Sobre esto, la delegada zonal de Las Lomitas, profesora Stella Maris González, expresó que “es una obra muy esperada por la comunidad y por todos los pobladores aledaños”, destacando que “se realizó un 100% y ha quedado como nueva”.

Asimismo, indicó que la obra “ha sido proyectada atendiendo a cada necesidad planteada por los vecinos y el personal docente”, y resaltó que “esto es gracias a la decisión política del gobernador Gildo Insfrán y los recursos del Gobierno de Formosa”.

La delegada precisó que la obra beneficiará a “44 alumnos de Nivel Primario y 11 del Nivel Inicial”, aclarando que “todavía no hay cierre de matrícula, porque finaliza el 30 de marzo”.

Por su parte, el jefe del Distrito Oeste de la DPV, el Maestro Mayor de Obras, Guillermo Blazek, se refirió a los trabajos realizados en la Ruta N° 28 Sur, marcando que el objetivo siempre es “mejorar el camino de la zona”.

Recordó que, a partir de un pedido de los vecinos sobre un vaciadero ilegal, “realizamos la limpieza correspondiente y llevamos los residuos al depósito final, de manera tal de que no cause problemas”.

Respecto a las tareas desarrolladas, especificó que “estamos haciendo un mantenimiento de calzada, que consiste en perfilar con maquina y tapar todos los detalles que quedaron de la colocación de unos caños de un acueducto”.

En este sentido, afirmó que “todo lo que hace Vialidad Provincial está incluido dentro de una planificación con fondos de la provincia”, valorando que “estos recursos son muy importantes porque sin esa ayuda nosotros no podríamos trabajar de ninguna manera”.

Finalmente, hizo hincapié en que estas acciones, sumadas al mantenimiento de las defensas contra inundaciones, forman parte de un plan de mitigación constante que prioriza la seguridad de los pobladores.

En la misma línea, el concejal justicialista de Las Lomitas, Jorge Martínez Meza, puso de relieve “el compromiso del gobernador Gildo Insfrán” al atender las demandas de la comunidad y remarcó que “una vez más estamos demostrando que este Modelo Formoseño sigue adelante y sigue pensando en la gente”.

Enfatizó en que “esto se realiza con fondos provinciales” y responde “a una buena administración provincial, por eso se pueden hacer estas obras, para que podamos mantener una comunidad organizada, brindando un edificio excepcional para que todos los niños puedan hacer sus estudios como corresponde”.

El edil subrayó que, a pesar del corte de fondos nacionales, la provincia sostiene el ritmo de las obras con recursos propios, destacando que “a nivel nacional, todas las obras públicas están cortadas, ni siquiera la refacción o el mantenimiento de las rutas”; sin embargo “el Gobernador ha sostenido su palabra de decir, vamos a continuar con las obras, no al mismo ritmo, pero despacio y siempre está predispuesto”.

“Formosa es la única provincia que ha demostrado tener un líder, un Gobernador netamente peronista, que sigue con asistencia a la gente y que sigue inaugurando obras tras obras”, expresó al concluir.



