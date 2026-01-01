Ultimas Noticias

La Municipalidad interviene con trabajos en diversos barrios de la ciudad


En la jornada del lunes, máquinas comunales avanzaron por las calles de conglomerados capitalinos accionando con la mejora de calles y de desagües pluviales distribuidos en distintos sectores, tareas todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública conjuntamente con cooperativas de trabajo.

Desde el área indicaron que las tareas arrancaron en los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri con relleno, compactación y perfilado del corredor del transporte público de pasajeros. Del mismo modo, cuadrillas comunales procedieron con el perfilado en la zona de estacionamiento y en calles de acceso al predio de la AME.

En el Parque Arenas, por su parte, un equipo llevó a cabo la limpieza y mejora de costa en la zona de pesca deportiva, como así también se hizo lo propio en el Parque Municipal con replanteo, nivelación y posicionamiento de planta asfáltica.

Finalmente, en lo concerniente al mantenimiento del drenaje urbano, la tarea se centró puntualmente en el cuneteo con carga directa en sectores internos del B° 28 de Junio.