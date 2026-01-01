La Municipalidad interviene con trabajos en diversos barrios de la ciudad

En la jornada del lunes, máquinas comunales avanzaron por las calles de conglomerados capitalinos accionando con la mejora de calles y de desagües pluviales distribuidos en distintos sectores, tareas todas a cargo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública conjuntamente con cooperativas de trabajo.

Desde el área indicaron que las tareas arrancaron en los barrios 28 de Junio y Salvador Gurrieri con relleno, compactación y perfilado del corredor del transporte público de pasajeros. Del mismo modo, cuadrillas comunales procedieron con el perfilado en la zona de estacionamiento y en calles de acceso al predio de la AME.

En el Parque Arenas, por su parte, un equipo llevó a cabo la limpieza y mejora de costa en la zona de pesca deportiva, como así también se hizo lo propio en el Parque Municipal con replanteo, nivelación y posicionamiento de planta asfáltica.

Finalmente, en lo concerniente al mantenimiento del drenaje urbano, la tarea se centró puntualmente en el cuneteo con carga directa en sectores internos del B° 28 de Junio.



