Este fin de semana se llevó a cabo la Noche Emprendedora en el Galpón G

El sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, en el Galpón G del Paseo Costanero capitalino, el Mercado Comunitario de Emprendedores llevó a cabo la Noche Emprendedora, desde las 20 horas, con una serie de propuestas para esta temporada de verano en Formosa.

Con entrada libre y gratuita, hubo patio cervecero, espacio para niños, stands gastronómicos, sector oriental y artesano e, inclusive, una zona matera.

Al respecto, Marcos Ayala, del equipo de la Subsecretaría de Empleo, quien está a cargo de coordinar estas actividades del Mercado Comunitario Emprendedor, explicó que el espacio estará disponible todos los fines de semana de febrero desde las 18 horas y se extenderá hasta las 2 de la mañana, aproximadamente.

En ese marco, precisó que participaron alrededor de 60 emprendedores de todos los rubros como artesanos, reventas, textil, gastronómicos, cerveceros, viveros, venta de sahumerios, entre otros.

“Para formar parte del Mercado no deben abonar nada, es totalmente gratis. Se pueden registrar en Maipú 45, dirigirse a la Casa del Emprendedor, acercarse, preguntar por lo que es comercialización, el área que se encarga obviamente de trabajar con los emprendedores”, explicó.

Y amplió: “O también vía WhatsApp: 3704-007612, también mandan un mensajito y los chicos responden, coordinan cuándo la entrevista, las actividades que tenemos y se asesoran”.

A su vez, el referente del área recordó que vienen trabajando con emprendedores hace aproximadamente cuatro años y, en el Mercado Comunitario de Emprendedores, particularmente, hace dos.

“Vimos muchos avances de emprendedores. Hoy, más que nada, principalmente en el sector rubro gastronómico, ya tienen local, su comida, eligen sus diferentes cositas. Ya es su producto muy reconocido”, aseveró.

Y consideró que estos logros se deben, también, a la constancia dentro del mercado y el constante asesoramiento que brindan, tanto en capital como en el interior provincial.

“Aparte se asesora, ya sea en lo contable, como con el precio, en las áreas legales, en monotributos, AFIP, marketing, uso de redes sociales, etc.”, cerró.



