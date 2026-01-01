El Espinillo continúa con el plan de extensión de la red de desagüe

Destacan el apoyo del Gobierno de Formosa con obras y trabajos clave para mejorar el escurrimiento del agua en grandes lluvias.

El intendente de El Espinillo, David Báez, informó la continuidad del plan de extensión de la red de desagüe en distintos sectores de la localidad, con trabajos clave para mejorar el escurrimiento del agua durante los períodos de intensas lluvias.

En ese marco, el jefe comunal destacó “el acompañamiento del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de la Dirección Provincial de Vialidad”, momentos en que se recibían nuevos tubos de concreto que serán colocados en distintos puntos de la localidad del Departamento Pilagás.

Báez detalló que “en esta etapa los trabajos se concentrarán en cruces de calles de los barrios Santa Librada y Juan Domingo Perón, sumándose a las alcantarillas que ya fueron reemplazadas al inicio de la gestión en estos mismos barrios”, como parte de un plan integral de mejora de la infraestructura urbana.

Según explicó, “estamos ampliando la capacidad de desagüe de nuestra localidad, para un mejor escurrimiento en los días de grandes lluvias y prevenir anegamientos en zonas críticas”.



