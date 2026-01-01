El 2026 comenzó con intensa actividad en el Servicio de Cirugía General del HAC

El Servicio de Cirugía General del Hospital de Alta Complejidad (HAC) “Pte. Juan Domingo Perón”, inició el año 2026 con un fuerte ritmo de trabajo quirúrgico, reafirmando su compromiso con la atención integral y de alta complejidad para pacientes de toda la provincia de Formosa y la región.

Durante el mes de enero, el equipo realizó numerosas cirugías complejas, principalmente vinculadas a patologías oncológicas, digestivas y hepatobiliares. Muchas de estas intervenciones se llevaron a cabo mediante técnicas mínimamente invasivas, lo que permite una mejor recuperación y una menor estadía hospitalaria para los pacientes.

Entre los procedimientos destacados se encuentra una bilobectomía pulmonar por tumor de pulmón en una paciente de 31 años, una cirugía de alta complejidad que requirió un abordaje especializado y el trabajo coordinado de distintos servicios del hospital.

También se realizaron intervenciones como una sigmoidectomía con resección y anastomosis por vía videolaparoscópica, así como una cirugía por cáncer de colon en un paciente de 45 años, resaltando la importancia del diagnóstico y tratamiento quirúrgico oportuno.

Asimismo, se llevaron adelante cirugías esofágicas como la operación de Heller-Dor por videolaparoscopía, indicada para el tratamiento de la acalasia. También se realizaron hemicolectomías por cuadros de abdomen agudo oclusivo y colostomías videolaparoscópicas, algunas de ellas en el marco de cirugías paliativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, se abordaron procedimientos hepatobiliares de alta complejidad, como hepático-yeyuno anastomosis y hepatectomías, que requieren tecnología de avanzada, experiencia quirúrgica y un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Como así también cirugías de cabeza y cuello complejo y cirugías plásticas reconstructivas, las cuales no se realizan en ningún otro lugar de la provincia.

El Servicio de Cirugía General del HAC realiza una amplia variedad de cirugías utilizando tecnología de vanguardia, como la laparoscópica. Además, está acreditado por la Asociación Argentina de Cirugía y cumple un rol fundamental en la formación de médicos residentes, atendiendo tanto cirugías programadas como urgencias derivadas de la red de salud provincial.

De esta manera, y gracias a las políticas públicas en materia de salud, el Hospital de Alta Complejidad comenzó el 2026 con un sólido nivel de actividad quirúrgica, consolidándose como un referente regional en cirugías de mediana y alta complejidad, y reafirmando su misión de brindar una atención pública de calidad, segura y humanizada.



