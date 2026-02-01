El Castramóvil llegó al barrio Lisbel Rivira con atención gratuita para animales de compañía

Organizado por la Secretaría de Acción Social de la Municipalidad, este jueves, entre las 8 y las 12, el barrio Lisbel Rivira recibió un nuevo operativo integral de atención veterinaria gratuita. El equipo del CeMAA se desplegó en la cancha del barrio, sobre la avenida Constancio Vigil, con el Castramóvil para brindar servicios destinados a perros y gatos de la zona.

Durante la jornada se realizaron castraciones -con cupos limitados-, vacunación antirrábica y desparasitación. La convocatoria fue amplia y los turnos se completaron rápidamente.

De acuerdo a la información proporcionada por el área, se realizaron 90 castraciones 180 vacunación antirrábica y 200 desparasitaciones.

La Dra. Catalina Espinoza, directora del Área de Zoonosis y Protección Animal, explicó que el operativo estaba previsto para el martes, pero debió reprogramarse por cuestiones climáticas: "Hubo una muy buena convocatoria, se acercaron muchos vecinos y estamos contentos porque aprovechan los servicios. Por suerte se va difundiendo cada vez más; la gente va entendiendo la importancia de castrar a los animales, la importancia para ese animal y la importancia comunitaria", destacó.

Sobre los objetivos del programa, Espinoza agregó: "Lo que buscamos, además de la castración específica o el servicio de control poblacional y la desparasitación, es también la concientización, porque si no, nunca van a terminar las castraciones. La idea es que a futuro sean cada vez menos. No porque brindemos menos servicios, sino porque haya menos demanda", precisó.

Fernando Gustavo Chaparro, representante del área legal del operativo, destacó la dimensión normativa del trabajo municipal: "Nuestra área tiene un trabajo específico que es la de ir a los reclamos vecinales, ya sea por los animales sueltos o por falta de documentación; también nos encargamos de elaborar las actas respectivas. De paso le recordamos que hay una ordenanza vigente, la 7782 del año 2022, en donde existen una serie de requisitos que debe tener el animal para estar en la vía pública".

Sobre el maltrato animal, Chaparro informó que desde el inicio de la gestión los casos se redujeron entre un 37 y un 42 por ciento: "Recordemos que la ciudad de Formosa no está exenta, como ninguna otra ciudad del mundo, del cuidado del maltrato animal. Es una situación vigente y, tenemos que decir a nuestro favor dentro de la municipalidad, que hemos reducido entre un 37 y un 42 por ciento el maltrato animal desde el inicio de la gestión en la que está Jorge Jofré".

Detrás de cada operativo hay una decisión política que lo hace posible. La Secretaría de Acción Social, viene sosteniendo estos programas, lanzados por el intendente Jorge Jofré, barrio por barrio, sin saltearse ninguno. No se trata de acciones aisladas sino de una política que se renueva en cada jornada: la convicción de que el cuidado de los animales de compañía es también una forma de cuidar a las familias y a los barrios que los albergan.

Para acceder al servicio de castración es necesario solicitar turno previamente enviando un mensaje de WhatsApp al 3704-605703 con la palabra "CASTRAMOVIL". Se recomienda hacerlo con anticipación por la disponibilidad acotada.

La iniciativa es impulsada por el CeMAA en el marco de la gestión del intendente Jorge Jofré, a través de la Secretaría de Acción Social, con el objetivo de promover la tenencia responsable de animales de compañía y la salud animal en toda la ciudad.



