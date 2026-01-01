Se realizaron jornadas de prevención y vacunación para trabajadores de la Administración Pública Provincial

Durante el año 2025 se llevaron adelante cuatro jornadas de vacunación destinadas a trabajadores y trabajadoras de la Administración Pública Provincial, con el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria y ampliar la cobertura de inmunización.

La logística operativa estuvo a cargo de la Subsecretaría de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Jefatura de Gabinete, y contó con la autorización del Ministerio de la Secretaría General. Las actividades se desarrollaron en la planta baja de la Casa de Gobierno.

En el marco de estas jornadas se aplicaron vacunas contra Hepatitis B, Doble Viral (Sarampión y Rubéola), Doble Adulto (Tétanos y Difteria), antigripal, neumococo y COVID-19.

Como resultado de las cuatro jornadas realizadas, se vacunaron 578 personas, alcanzando un total de 1374 dosis aplicadas, lo que refleja una importante participación del personal estatal y un impacto positivo en materia de salud preventiva.

Las acciones estuvieron a cargo del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano, garantizando el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad y los protocolos sanitarios vigentes.

Estas jornadas se inscriben en las políticas públicas orientadas a la promoción de la salud, reafirmando el compromiso del Estado Provincial con el cuidado y bienestar de sus trabajadores y trabajadoras, se subrayó.



