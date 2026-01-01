Nueva edición de Frutería Tu Ciudad

Vecinos y vecinas de la ciudad aprovecharon las ofertas y combos que se ofrecieron en una edición más de “Frutería Tu Ciudad”, que se desarrolló este sábado, con importante concurrencia, en el Mercado Frutihortícola del barrio Parque Urbano.

Además de interesantes y económicos combos de futras, hubo venta de pescado de rio, verduras también a precios accesibles.

Darío Juárez, coordinador del Mercado Frutihortícola comentó “estamos muy conformes porque los vecinos están respondiendo muy bien a estas propuestas, están aprovechando las excelentes ofertas con combos de frutas, también verduras y hoy la novedad es que tenemos una variedad importante de pescado de rio”.

“Estamos muy orgullosos por los productos que estamos ofreciendo que son frescos y de calidad. Acá pueden encontrar interesantes combos que armaron los feriantes para los vecinos de la ciudad y de producción formoseña”, aseveró.

Finalmente, Juárez invitó a los vecinos a “visitar el mercado Frutihortícola del barrio Parque Urbano que cuenta con 23 puestos con frutas y verduras de excelente calidad y a muy buenos precios”.



