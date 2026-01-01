Nueva capacitación en impresión 3D en el Centro Comunitario de La Nueva Formosa

En el marco de las actividades del Club Digital, el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa, en la ciudad capital, es sede de una nueva capacitación en impresión 3D, una propuesta formativa planificada especialmente para el receso de verano, que se desarrolla sin interrumpir las actividades durante las vacaciones.

La capacitación, que comenzó este 8 de enero y se dicta todos los jueves de 18 a 19.30 horas, está destinada especialmente a emprendedores y emprendedoras interesados en incorporar nuevas herramientas tecnológicas a sus proyectos productivos.

En el primer encuentro, estuvieron presentes el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis; el subsecretario de Desarrollo y Fortalecimiento Comunitario, Gabriel Alcaráz; y la subsecretaria de Empleo a cargo, Mariángeles Vicentín, quienes acompañaron el inicio de la capacitación y destacaron la importancia, en Formosa, de acercar herramientas tecnológicas a la población para generar oportunidades de desarrollo, aun en un contexto nacional donde uno de los recortes más pronunciados se dio en el área de ciencia y tecnología.

La propuesta es impulsada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología, junto a la Empresa Provincial de Innovación y Conocimiento Abierto (Épica) y el Clúster de Innovación, unidad que funciona en el Polo Científico y que conjuga esfuerzos interinstitucionales, articulando acciones entre los sectores público, privado y académico. Este espacio cuenta con equipamiento de alto rendimiento, entre ellos impresoras 3D y un área dedicada a la robótica, y está orientado a acercar el conocimiento tecnológico a la comunidad y fortalecer el desarrollo local a través de la innovación.

El objetivo central de la capacitación es brindar herramientas prácticas que permitan a las y los participantes transformar ideas en proyectos productivos, fomentar nuevos emprendimientos tecnológicos, potenciar el talento local y acompañar el crecimiento de iniciativas con potencial de expansión y proyección más allá del ámbito local.

En este sentido, la Subsecretaría de Empleo acompaña la iniciativa con propuestas vinculadas al emprendedurismo, orientadas a fortalecer las capacidades productivas, promover la generación de empleo y ampliar las oportunidades de desarrollo para quienes participan de la capacitación.

De esta manera, el Gobierno de Formosa continúa fortaleciendo políticas públicas que impulsan la economía del conocimiento, generando oportunidades de formación y desarrollo para emprendedores, y consolidando los espacios comunitarios como ámbitos de aprendizaje, innovación y crecimiento.

Propuesta innovadora

Al dialogar con AGENFOR, el secretario Orrabalis indicó que “este tipo de experiencias, en muchos casos, ha despertado vocaciones o interés en entender un poco más a la tecnología”, de modo que, en función de ello, se proponen dos talleres. “El primero es una capacitación en impresión 3D, es decir, todo lo que sea la parte de diseño, modelado y puesta en práctica con la ejecución y producción de las piezas”, explicó y añadió que el segundo taller tiene que ver con “la simulación y el pilotaje de dron”.

“Desde la Secretaría tratamos de despertar vocaciones científicas a temprana edad –puso de relieve-. Siempre decimos que en Formosa están dadas las condiciones para que un niño sueñe con llegar a ser un científico, porque la provincia ha invertido en un Polo Científico y Tecnológico, en un Instituto Politécnico, en la Universidad Provincial de Laguna Blanca, en los CEDEVA y hasta en un Centro de Investigación y Transferencia”, cerró.

Por otra parte, el subsecretario Alcaráz subrayó que se trata de “una propuesta innovadora, porque sirve para darles herramientas de formación a las familias” y destacó la participación de la Subsecretaría de Empleo, al valorar que “quien brinda distintas herramientas”.

De esta manera, queda demostrado, una vez más, que se “trabaja de la forma en que el Gobierno siempre pide, coordinando entre distintas áreas del Estado”, apreció.

A su turno, Vicentín, quien está a cargo de la Subsecretaría de Empleo, enfatizó que “las personas que participen de este taller, más allá de adquirir las herramientas y de poder empezar a hacer sus productos, van a saber cómo emprender y qué costo también colocarle a ese producto”.

“Después vamos a seguir con asesoramientos en la Casa del Emprendedor, que se encuentra en Maipú 45 de la Capital –acotó-. Es abierta a todo el público, así que todas aquellas personas que ya están emprendiendo o que quieren emprender pueden acercarse y empezar este camino con profesionales formados, de manera totalmente gratuita”, finalizó.



