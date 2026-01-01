Leve aumento de casos COVID- 19 en la provincia, respecto a la semana pasada





Desde el Gobierno de Formosa, se reiteró a la comunidad la necesidad de seguir aplicando las medidas de prevención, remarcando la importancia de tener al día los refuerzos de la vacuna, a fin de mantener el control de la enfermedad.

De acuerdo a la información que suministró el Ministerio de Desarrollo Humano, en la última semana se han realizado 1.274 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 81 de ellos resultados positivos a coronavirus (Índice de positividad 6,3%).

Estos casos corresponden 43 a Formosa, 10 a Mayor Villafañe, seis a Clorinda, cinco a Laguna Blanca, tres a Belgrano, dos a San Martín Dos. Con un caso: Pirané, Gran Guardia, Misión Tacaaglé, General Mansilla, Comandante Fontana, Villa Escolar y Mojón de Fierro.

En la actualidad hay 112 casos activos, se registraron 79 altas y una sola persona se encuentra internada.

El equipo de Salud efectuó 289 llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID- 19.

Los datos acumulados de Formosa desde el inicio de la pandemia arrojan 153.394 casos diagnosticados, 151.854 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.







