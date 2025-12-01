La Policía destacó el exitoso resultado de los operativos policiales durante los festejos de año nuevo

Se realizaron controles de alcoholemia en el microcentro, accesos a la ciudad y espacios recreativos

La Policía de la Provincia de Formosa llevó adelante un amplio dispositivo preventivo por los festejos de Año Nuevo, con el objetivo de preservar el orden público y garantizar la seguridad de los vecinos, tanto en la ciudad capital como en todo el interior provincial.

En ese marco, se implementaron controles de alcoholemia en distintos sectores del microcentro, principales accesos a la ciudad y zonas de esparcimiento nocturno, a fin de desalentar la conducción bajo los efectos del alcohol y prevenir siniestros viales.

Los patrullajes preventivos y recorridos barriales, antes, durante y después de las celebraciones y reuniones bailables, resultaron fundamentales para disminuir contravenciones y hechos delictivos, permitiendo que los festejos se desarrollen con normalidad.

Las acciones se realizaron según los lineamientos del Ministerio de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, adoptándose medidas específicas para fortalecer el enfoque preventivo de la seguridad pública durante las celebraciones de Año Nuevo.

Desde la Jefatura de Policía se dispuso el refuerzo de las dotaciones en comisarías, subcomisarías y destacamentos, así como también en las nueve zonas del Comando Radioeléctrico para una mayor presencia policial en la vía pública.

En materia de tránsito, la Dirección General de Policía de Seguridad Vial intensificó los controles con mayor cantidad de móviles y personal, mientras que en distintos sectores del conurbano se desplegaron patrullajes a pie, motorizados y montados a caballo, especialmente en zonas periféricas.

Con la utilización de alcoholímetros analógicos, se instalaron puestos fijos y móviles de control vehicular, con señalización lumínica, en el casco céntrico, Costanera, avenida Ribereña, en inmediaciones de locales bailables y en el Distrito Cinco.

El operativo integral se desarrolló desde la noche del martes y se extendió durante la jornada del jueves, con presencia policial permanente en los distintos barrios de la ciudad.

Asimismo, el personal del Sistema Integrado de Emergencias 911 cumplió un rol clave, con la atención y verificación de la totalidad de los llamados recibidos, ya sean de índole policial, sanitaria o asistencial, manteniendo un contacto permanente con la comunidad. Como resultado de estas acciones, se labraron 156 actas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito, se realizaron 1.886 Pruebas con alómetro, de los cuales 65 arrojaron alcohotest positivo, se sacaron de circulación 11 motocicletas, además 70 licencias fueron retenidas, se registró el ingreso de aproximadamente 8.000 personas a los distintos locales bailables de la ciudad capital.

En el interior provincial, se replicaron similares trabajos preventivos en localidades ubicadas sobre rutas nacionales y provinciales, reforzando los controles para reducir siniestros viales.

En cuanto a la utilización de pirotecnias en toda la provincia, solo en el Hospital Doctor Cruz Felipe Arnedo de Clorinda se ha registrado el ingreso de tres menores de entre 5, 9 y 12 años, con lesiones leves producto de la utilización de los artefactos pirotécnicos.

A todo esto, el jefe de Policía Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y el subjefe, Comisario General abogado Norberto Rubén Mauri, supervisaron el cumplimiento de los servicios dispuestos en el marco del “Plan Provincial de Prevención para la Seguridad Pública” por las fiestas de fin de año y destacaron el profesionalismo del personal policial y la conducta responsable de la comunidad, como factores clave para evitar hechos de gravedad.