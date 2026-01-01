La Municipalidad aconseja a vecinos asesorarse antes de adquirir terrenos en la ciudad

La Municipalidad local, por medio de su Dirección de Catastro y Tierras Fiscales, aconseja a vecinos y vecinas tomar especial recaudos a la hora de adquirir terrenos en la ciudad, para evitar estafas o realizar una mala inversión por acceder a un inmueble en condiciones irregulares.

Rubén Duré, Director de Catastro y Tierras Fiscales de la comuna, advirtió al respecto “existe gente inescrupulosa que vende terrenos, en muchos de los casos ajenos, lo que se trata simplemente de una típica estafa”, señaló. “También hay en la ciudad loteos que no están habilitados y lo venden de igual manera, por lo que recomendamos acercarse a nuestra oficina con la ubicación precisa del terreno en cuestión para saber la situación real del mismo, y evitar problemas a futuro al adquirir uno en condiciones irregulares”, dijo.

El funcionario sostuvo, además, que “uno de los problemas más comunes es el de las inundaciones por lluvia, por lo que, desde la comuna, pedimos a los propietarios la infraestructura para el escurrimiento del agua con la intención de evitar que el líquido permanezca en el lugar en caso de precipitaciones, lo cual es un requisito fundamental antes de aprobar un loteo”, aseguró.

Por último, Duré dijo “nosotros estamos dispuestos a atender a los interesados para que despejen cualquier tipo de duda, concretamente para evitar una estafa o malas inversiones, pueden hacerlo en la Dirección de Catastro, ubicada en Fotheringham y Yunká, 8 a 12 y 16 a 20 horas”.



