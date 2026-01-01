Inició la Colonia de Vacaciones municipal en el complejo “Los Iglu”
Con una masiva convocatoria, se puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2026 organizada por la Municipalidad de Formosa, mediante la Dirección de Deportes, que colmó de disfrute y gran algarabía el Complejo Deportivo Municipal "Los Iglús" y el Club Bancario (AME).
Durante las primeras jornadas, los niños y jóvenes comenzaron a integrarse y sociabilizar con sus compañeros a través de diversas propuestas en los espacios al aire libre. Al mismo tiempo, los chicos estuvieron supervisados, coordinados y controlados por profesores e instructores capacitados, acompañados por un grupo de padres.
Entre las ofertas, se destacan las actividades en pileta, los juegos recreativos, deportivos y caminatas, además de los habituales torneos de futsal, fútbol infantil y los que comprende la Escuela Deportiva de Iniciación.
Por último, desde la Municipalidad informaron que aún quedan cupos disponibles para sumarse a disfrutar de la temporada estival. Por ello, los interesados pueden acercarse a las oficinas correspondientes de la Dirección o comunicarse al 3704-098232.