El Instituto PAIPPA proyecta un año 2026 con más producción y respaldo a los pequeños productores

El coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, destacó los principales desafíos y objetivos del organismo de cara al 2026, con un fuerte enfoque en el acompañamiento a los pequeños productores y la consolidación de la diversificación productiva en todo el territorio provincial.

En declaraciones a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), Casco aseguró que durante este año se continuará trabajando intensamente con numerosos remates en el interior provincial, al tiempo que se fortalecerán las ferias francas, una herramienta clave que permite a los productores comercializar su producción en cada localidad “de manera controlada y en condiciones adecuadas”.

Asimismo, resaltó que esta comercialización es posible gracias a la asistencia integral que reciben los productores, que incluye insumos, semillas y acompañamiento técnico, lo que les permite sostener y ampliar su producción.

El funcionario valoró especialmente la decisión política del gobernador Gildo Insfrán de impulsar, desde hace años, la diversificación productiva, dejando atrás el monocultivo del algodón, que ya no resultaba rentable para los pequeños productores. “La diversificación permite que las familias paipperas tengan ingresos durante todo el año”, subrayó.

Como ejemplos de este proceso, mencionó el crecimiento de la producción de cebolla paippera, que “está tomando mucho auge”, así como el incremento de las hectáreas destinadas al cultivo de papa, con el objetivo de ampliarlas durante este año. También destacó la producción de tabaco, altamente demandada tanto en la provincia como en jurisdicciones vecinas.

En cuanto a la batata, Casco recordó que Formosa es la tercera productora a nivel nacional, con una superficie destacada dentro de un total de 9400 hectáreas en el país, detrás de Buenos Aires y Santa Fe. Se trata, dijo, de “una producción muy rentable que desde hace muchos años sostienen numerosas familias”.

De cara al contexto nacional, el coordinador del PAIPPA sostuvo que “este año hay que redoblar los esfuerzos”, ya que la situación económica se torna cada vez más compleja. En ese marco, remarcó la necesidad de garantizar y sostener la diversificación lograda, incorporando nuevas producciones que generen mayores ingresos para las familias paipperas.

Además, anticipó que en febrero comenzará la siembra de segunda, que incluirá distintos tipos de maíz, cucurbitáceas, cebolla, zanahoria, remolacha y morrones, entre otros cultivos.

Ferias paipperas en la Capital

Por otro lado, Casco destacó que, tras un breve receso, el pasado viernes 9 se retomaron las ferias paipperas en la ciudad de Formosa. Los puntos de venta, como es habitual, fueron el Polideportivo del barrio La Paz (Joaquín de los Santos al 1200), el playón del Instituto PAIPPA en Padre Grotti N° 1040 y el Centro Comunitario del barrio La Nueva Formosa.

“Seguimos presentes con nuestra producción paippera y con nuestros productores que vienen a la Capital a comercializar, para que todas las semanas puedan contar con un ingreso”, concluyó.



