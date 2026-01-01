Desafío Formosa y Promoción Turística continúan recorriendo colonias de vacaciones durante el verano

El programa Desafío Formosa, junto al equipo de Promoción Turística del Ministerio de Turismo, continúa activo durante la temporada de verano con una agenda de visitas a distintas colonias de vacaciones de la provincia, donde se realiza la entrega del juego lúdico “Desafío Formosa” y el desarrollo de múltiples actividades recreativas y educativas.

Martín Canesín del equipo técnico del Ministerio de Turismo, detalló que recorren diferentes espacios de esparcimiento infantil, llevando propuestas pensadas para que niñas y niños puedan aprender jugando, conocer la provincia y fortalecer el sentido de pertenencia a través de dinámicas lúdicas, juegos interactivos y actividades participativas.

En este marco, este martes 13, la propuesta llegó a la colonia de vacaciones del Parque Acuático “17 de Octubre”, donde los chicos y chicas participaron de juegos, actividades recreativas y sorteos con premios.

Asimismo, detalló que anteriormente, el equipo visitó la colonia de vacaciones “Mojarritas” del Club Don Bosco, haciendo entrega del juego Desafío Formosa, acercando la iniciativa a más niños y niñas.

Resaltó que durante cada jornada se desarrollan juegos didácticos, instancias de intercambio y acciones recreativas, generando espacios de aprendizaje compartido donde los participantes descubren, de manera divertida, los atractivos turísticos, culturales y naturales de Formosa.

De esta manera, destacó que “Desafío Formosa y Promoción Turística no se detienen”, consolidándose como una propuesta que acompaña el verano en las colonias de vacaciones, promoviendo el conocimiento del destino Formosa y fomentando valores como la participación, el compañerismo y el aprendizaje colectivo.







