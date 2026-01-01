Dengue: Recomiendan intensificar el descacharrizado durante y después de los días de lluvia

Con el aumento de recipientes que acumulan agua tras las precipitaciones, el Ministerio de Desarrollo Humano recordó que la eliminación de criaderos es la medida más efectiva para cortar el ciclo del mosquito Aedes aegypti.

Ante la ocurrencia de lluvias y la posterior acumulación de agua en patios, veredas y alrededores de las viviendas, el Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa reiteró a la comunidad la importancia de reforzar el descacharrizado y el control domiciliario, especialmente durante los días de lluvia y en los días posteriores, cuando se incrementa la posibilidad de formación de criaderos.

En ese marco, el subsecretario de Medicina Sanitaria, doctor Manuel Cáceres, remarcó que “cada recipiente que queda con agua, por pequeño que sea, puede transformarse en un criadero” y subrayó que “el descacharrizado sostenido en cada hogar es clave para evitar que el mosquito se reproduzca”.

El funcionario insistió en eliminar, tirar o reciclar los elementos en desuso que puedan juntar agua: latas, botellas, plásticos, cubiertas, juguetes rotos y cualquier objeto a la intemperie. También pidió revisar con atención aquellos sectores donde el agua suele estancarse después de una tormenta.

Asimismo, recordó que los recipientes de uso cotidiano (baldes, tambores, aljibes, cisternas, tanques y piletas) deben mantenerse tapados o, cuando corresponda, colocarse boca abajo y bajo techo, evitando que queden expuestos a la lluvia.

Cáceres señaló además que, cuando los recipientes se utilizan para almacenar agua y no es posible taparlos de manera segura, es fundamental aplicar el larvicida que entregan gratuitamente los brigadistas sanitarios durante las visitas domiciliarias. Remarcó que este producto actúa sobre las larvas del mosquito e impide que se desarrollen, por lo que su uso correcto complementa el descacharrizado y el control diario de los recipientes.

Entre las medidas puntuales, recomendó cambiar a diario el agua de los bebederos de las mascotas, cepillando previamente los recipientes; renovar el agua de los floreros o reemplazarla por arena, y vaciar macetas y portamacetas para evitar acumulación de agua. Además, instó a mantener patios y veredas limpios, con el pasto corto, y a permitir el ingreso de los brigadistas sanitarios.

Por último, recordó la importancia de usar repelente para evitar picaduras, especialmente mientras se mantengan condiciones favorables para la proliferación del mosquito.

Finalmente, el subsecretario enfatizó que el mosquito “vive y se cría en las casas o en zonas cercanas”, por lo que pidió compromiso comunitario: “Si cada familia realiza el descacharrizado y controla su patio, estamos protegiendo a toda la comunidad”, sostuvo.



