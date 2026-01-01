Cáceres aseveró que disminuyeron los casos de Dengue en la provincia

El doctor Manuel Cáceres, subsecretario de Medicina Sanitaria del Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa (MDH), dialogó con la Agencia de Noticias de Formosa (AGENFOR) acerca de la situación epidemiológica del Dengue y garantizó que “tenemos muy pocos casos aislados en el interior”.

“Por suerte tenemos la red de brigadistas en toda la provincia y lo que hacemos es directamente hablar con los directores de los centros de salud u hospitales y con los intendentes para lograr que se bloquee rápidamente el domicilio y las manzanas circundantes cuando se detecta un caso”, explicó.

Asimismo, el funcionario aseguró que “hemos logrado bloquear” y, hasta el momento, “no tuvimos ningún brote”; de hecho, en la ciudad de Formosa, “estamos libres de pacientes”.

De igual manera, aclaró que esta situación no implica que no haya riesgo de contagio, pero “cuando se hace la visita de las brigadas se detectan recipientes con larvas” es decir “que el enemigo está” pero “falta el enfermo”.

“Así que lo que tenemos que hacer es enfatizar eso, el cuidado en nuestro domicilio y peridomicilio para que este estatus sanitario que tenemos, se mantenga”, recomendó.

En ese marco, Cáceres señaló que el serotipo 2 es el que circulaba aunque “muy aisladamente aparece un serotipo 1”, al mismo tiempo que deseó “que sigan esos dos nomás” porque “hay países vecinos como Paraguay y Brasil donde circulan el serotipo 3 y 4”.

“Esos no queremos que vengan acá, así que nosotros siempre decimos el que se fue de vacaciones, llegue y que presente síntomas de fiebre, automáticamente que vaya al centro de salud, porque si llega a venir uno de esos serotipos, necesitamos bloquearlo lo más rápidamente posible para evitar que circule, porque la mayoría de los formoseños no tienen inmunidad para el 3 ni para el 4”, argumentó.

Y añadió: “Cada uno de los serotipos nos da inmunidad pero va a depender de cada uno de nosotros que sea de por vida o vaya disminuyendo con el transcurso del tiempo, ya que, si hace poco tuvo la infección probablemente no se reinfecte, pero si ya pasaron entre seis y 10 años, existe la probabilidad, de acuerdo a su estado inmune”.

Colonia de vacaciones

En otro orden, el referente del área habló sobre los operativos médicos que realizan en el marco de las colonias de vacaciones tanto en el Complejo Paraíso de los Niños y el Parque Acuático “17 de octubre” que este lunes 26 arrancó la cuarta semana consecutiva.

De esa forma, detalló que cada semana están convocados diversos profesionales del sistema sanitario público para concretar estas revisiones por lo que “vamos rotando y así tenemos cubierto los dos meses de vacaciones”.

En lo que va del mes, precisó, encontraron en los colonos “pocos casos de pediculosis” y “ninguna patología rara que amerite una interconsulta” por lo que, expresó, “hasta ahora estamos contentos porque la mayoría de los niños, un 95% prácticamente, está en condiciones de ingresar automáticamente a las piletas”.

“El que no puede, porque tiene la pediculosis o micosis, se le hace la medicación, la semana que viene vuelve a hacer su intento y seguramente ya va a estar curado y va a poder gozar de la pileta”, sostuvo.

Y reiteró: “Pero, en términos generales, gozan de buena salud y están aptos para la colonia”, lo que adjudicó a que “tenemos un sistema de salud que tiene una cobertura y una atención médica todas las mañanas y tenemos guardia todas las noches, lo que hace que los niños estén controlados”.

De hecho, insistió Cáceres, la mayoría de los infantes que son consultados por la periodicidad con la que concurren a una institución sanitaria expresaron hacerlo cada dos o tres meses y “uno, al revisarlos, se da cuenta que están en condiciones de salud”.

“La libreta de salud es muy importante, estaría bueno que ya empiecen a ir a los centros de salud, completándola, porque para no dejar el cuello de botella, que es fines de febrero y principios de marzo, donde generalmente hay una gran afluencia de pacientes”, sugirió.



