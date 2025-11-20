IOSFA restableció algunas prestaciones médicas en Formosa

Los usuarios del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA), insisten en los reclamos. Se avecinan las fiestas y a fin de año, continúan sin los servicios básicos, exigen enfáticamente a las Autoridades del Ministerio de Defensa de Nación que otorguen soluciones concretas y restablezcan las atenciones. Esta Navidad y Fin de Año, nos encuentran en la Provincia de Formosa en el peor momento de la obra social: servicios médicos suspendidos, situación que se repite en el todo el interior del país, con excepción de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores donde se mantienen activos los mismos. Señalaron que, lo único que nos importa es que la obra social se normalice de manera urgente y nos brinde los servicios para los cuales pagamos mensualmente. No nos interesa como se resuelve el manejo interno de IOSFA, si la culpa la tiene el partido político A o el B, si van a hacer una Auditoria Integral, si la deuda es por culpa de la devaluación o del mal manejo, etc., porque todas estas cuestiones están fuera de nuestro alcance y para resolverlas están las autoridades. En este punto, la Gerencia de Prestaciones de IOSFA, informó formalmente al Organismo de la Constitución Provincial, desde donde se solicitó la normalización de la totalidad de las prestaciones médicas que se encuentran suspendidas que: El estado económico financiero en el que se encuentra nuestra Obra Social es muy delicado, situación que ha sido informada a las autoridades correspondientes. No obstante, actualmente se está trabajando denodadamente para subsanar lo mejor y más rápidamente posible las falencias detectadas, para poder brindarle a nuestros afiliados, allí donde se encuentren, el servicio de salud que necesitan y se merecen. Advirtieron que, es menester resaltar que la situación de la Obra Social no es un hecho aislado en las entidades de salud del país, existiendo otras instituciones con la misma función que atraviesan problemas similares, originados fundamentalmente por los elevados costos de las prestaciones médicas, medicamentos e insumos afines que se emplean para la resolución de las diferentes patologías. Estos incrementos son los que han dado origen a nuestro constante déficit financiero, afectando el pago en tiempo y forma a prestadores y proveedores, lo que provoca las suspensiones de sus cuentas corrientes (cortes de servicio), como los que se menciona en el reclamo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa. Agregaron que, la situación es compleja y son muchos los condicionamientos que la Obra Social debe diariamente enfrentar, asimismo reiteraron que estamos trabajando incansablemente para remediarlos, habiendo adoptado una cantidad importante de medidas de gestión, para minimizar y solucionar los problemas existentes. En este contexto, informaron que el día miércoles 10 de diciembre el Presidente de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de Formosa Dr. Rodolfo Lesbegueris, comunico a la -Subgerencia de Prestaciones- que reanuda la atención en todos los centros de salud de la provincia a nuestros afiliados, al haber recibido un pago parcial de la deuda total que se mantiene con esta entidad. Asimismo, tanto los Hospitales Públicos como los Centros de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa están brindando atención a los afiliados del IOSFA. La misma situación aplica para el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”. Es importante destacar que ambos prestadores facturan sus prestaciones por presupuestos. El Ministerio de Defensa factura directamente sus servicios, presentando documentación de manera mensual. En este orden de ideas, y haciendo particular mención al Hospital de Alta Complejidad (HAC), los presupuestos son enviados a la Delegación Provincial Formosa, para su posterior autorización y emisión de los bonos correspondientes. Ahora bien, cuando se trata de prácticas ambulatorias que no requieren autorización, se aplica la normativa vigente del IOSFA. Abundaron que, a la fecha 12/12/2025, ACLISA restableció sus servicios, siendo su ultimo corte el día 20/11/2025, aunque actualmente los prestadores que se mencionan a continuación se encuentran cortados y en proceso de negociación para restablecer lo antes posible el servicio a brindar: AFAAR (Asociación Formoseña de Anestesia, Analgesia y Reanimación), Colegio de Bioquímicos de Formosa, Circulo de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Formosa, Circulo Odontológico de Formosa.



