El gobernador Insfrán encabezó el acto de encendido del sistema lumínico “Formosa Brilla 2025”

En la noche de este lunes 8 de diciembre, el gobernador Gildo Insfrán habilitó “Formosa Brilla 2025” en la Plaza de las Dos Banderas de la Avenida Costanera “Vuelta Fermoza” de la ciudad capital, en el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, anunciando la llegada de la Navidad, un tiempo de paz y amor, de unidad y profunda fe cristiana.

El tradicional encendido de este cautivante sistema lumínico en esta fecha no sólo incluye las iluminaciones en el Paseo Costanero y las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo, en el centro de la ciudad capital, sino también el pesebre hiperrealista, que es considerado uno de los más grandes y espectaculares del mundo.

El majestuoso pesebre, creado por el artista Fernando Pugliese, posee más de 124 figuras en tamaño real que recrean la escena del nacimiento con un gran detalle y emotividad, sumándose a ello el gran árbol de Navidad.

En este acto que encabezó el gobernador Insfrán, lo acompañaron el vicegobernador Eber Solís; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Alucín; funcionarios del Gabinete provincial, entre otras autoridades, invitados especiales y público en general.

En ese contexto, también para engalanar esta noche, el equipo del Coro Infanto Juvenil “Chiquita Milanese” y la orquesta ensamble de la Subsecretaría de Cultura ejecutaron canciones navideñas y una selección de polkas en homenaje a la Virgen María.

El repertorio incluyó también villancicos navideños interpretados por los diferentes Talleres impulsados desde el área de Cultura. Ellos son el de arpas “Formar Arpegios”, guitarras, “Cuerdas Formoseñas”, de violín, bajo, bandoneón, producción musical, batería y percusión.

Del mismo modo, desde la asociación civil “Unidad, Esfuerzo y Trabajo”, los niños que forman parte de esa organización prepararon los tradicionales panes dulces como cada año, sumándose así al evento, obsequiándole una canasta navideña al mandatario formoseño.

“Formosa Brilla”, cabe recordar, incluye una “lluvia de luces” desplegadas sobre las copas y los tallos de los árboles de la Costanera, junto a otras alegorías y carteles luminosos sobre los sitios más atractivos y bellos de la Capital, al igual que a lo largo de la Avenida 25 de Mayo y sus plazoletas, como asimismo en los edificios históricos y característicos, lo cual tiene su correlato en las diversas localidades del interior provincial.

Por su parte, la directora de Acción Cultural, Graciela Marechal, destacó este acontecimiento que año a año prepara el Gobierno de Formosa con el fin de reafirmar “el espíritu navideño, todos unidos, solidarios y organizados para acompañar al pueblo formoseño”.

E indicó que el día 23 de diciembre se hará la misa en la Cruz del Norte, “una celebración que ya forma parte de una tradición en Formosa”, renovando “siempre la fe, con amor, unidad y compromiso con nuestro pueblo, más aún en estos tiempos que vivimos” en la Argentina, instó.







