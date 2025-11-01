Zanín: "El Presupuesto Nacional no contempla las demandas del interior del país"

Enrique Zanin, Presidente de la Federación Económica de Formosa, y vicepresidente de la Confederación PYME Argentina, coincidió con el ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, quien recientemente se refirió al tratamiento del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación y sostuvo que el proyecto “no contempla ninguna de las necesidades de las provincias”.

Como se recordará actualmente hay un informe de la Comisión, un despacho en minoría de los representantes de Formosa y de otras provincias cuyo análisis dejó claro que este proyecto no contempla ninguna de las necesidades de las provincias, de las universidades nacionales, tampoco a los jubilados ni los discapacitados.

Para Zanin, no es la primera vez que no se garantizan fondos a las provincias, que no transfirieron sus Cajas de Previsión, y que también por las quitas y recortes tienen las obras paralizadas.

En el caso de Formosa, Zanin recordó que el proyecto de presupuesto nacional, no destina absolutamente nada para las necesidades de nuestra provincia.

Asimismo Zanin consideró que el crecimiento de la inflación, se da en un contexto en el que la recaudación de las provincias decrece.

Párrafo aparte, significó para Zanin, que se haya garantizado desde el Gobierno de la Provincia, el pago del medio aguinaldo que le corresponde por ley, aseveró.







