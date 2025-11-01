Una nueva edición de Eco Punto se hará este sábado en la Plaza San Martín

La Municipalidad de Formosa, mediante la Coordinación de Ambiente y Transición Energética, realizará este sábado 29 una nueva edición de su campaña de conciencia ambiental “Eco Punto” en la Plaza San Martín, de 8 a 18 h, para seguir concientizando acerca de la separación de residuos y el impacto positivo que ello genera.

El puesto recibirá papel, cartón, plásticos de todo tipo, envases Tetra Brik, tapitas, vidrio y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como monitores, computadoras o electrodomésticos en desuso.

Al respecto, la funcionara a cargo, Laura Díaz Roig, manifestó: "Cada vez más vecinos se acercan a participar, lo que muestra que la comunidad va entendiendo la importancia de separar los residuos. Además, esta actividad facilita el trabajo de los recolectores urbanos y de quienes manipulan los residuos en el Centro Ambiental".

Stand Especial "Amiguitos de cuatro patas"

A su vez, en el mismo sitio, se podrá donar alimentos, colchones, almohadas y otros elementos para armar cuchas para los animales. Lo anterior, es fundamental para el bienestar y la supervivencia de los perros sin hogar, ya que les proporciona sustento, refugio y protección, especialmente durante condiciones climáticas adversas como el calor intenso.







