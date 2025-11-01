Amplia intervención de la Municipalidad con tareas en un vasto sector de la ciudad

Cuadrillas de la Secretaría de Servicios Públicos del Municipio capitalino, se desplazaron hacia distintas zonas de la ciudad para continuar con el plan de acción delineado para la semana, encabezado por la recomposición de calles de tierra, el mantenimiento del drenaje urbano y limpieza general.

Efectivos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, junto a cooperativistas, ejecutaron la limpieza de traza y el perfilado de calles internas en el B° San Andrés II, tarea que tuvo su réplica en los barrios Salvador Gurrieri, 28 de Junio y Lote 109, sumando allí el cuneteo y limpieza de cruces.

Por su lado, también se concretó el perfilado y relleno sobre Winter, entre Av. Diagonal y Av. 12 de Octubre, en el B° Divino Niño; a la vez que en el B° San Antonio II el trabajo se enfocó en el perfilado, provisión y distribución de escombros solicitado por vecinos.

Asimismo, con la modalidad de Financiamiento Compartido, se están realizando los trabajos previos para el enripiado en la continuación de la calle Pringles, actualmente con la preparación de la base que antecede a la distribución de piedras. Además, en el Acceso Sur se hizo lo propio con el desmonte y limpieza de parterre, sumando el relleno y compactación en la zona del carril central.

Los trabajos para el mantenimiento del drenaje pluvial, se realizaron los barrios El Quebranto y República Argentina, con cuneteo mecánico y manual, respectivamente, sobre cunetas revestidas, zanjas, alcantarillas y tabiques de hormigón. De igual manera se accionó en el B° Simón Bolívar con el cuneteo manual sobre Manzana 36.

Por su parte, la reparación de calles tuvo lugar en los barrios 8 de Marzo y 6 de Enero con el perfilado de calles, precisamente Rep. de Francia, entre Ana E. De Cánepa y Av. Alfonsín. Las mismas tareas se realizaron en el B° 20 de Julio, Virgen de Luján, 7 de Mayo y Juan Pablo II.



