Violenta gresca terminó con un Policía lesionado

• Integrantes de la fuerza provincial restablecieron el orden

Unas 20 personas protagonizaron una riña con machetes, palos y escombros en inmediaciones a la manzana “D” del barrio Lisbel Rivira de esta ciudad, donde un efectivo de la fuerza resultó lesionado.

El caso se registró el domingo último, alrededor de las 21:00 horas, cuando los integrantes de la Comisaría Seccional Cuarta tomaron conocimiento del caso a través de una llamada a la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato acudieron al lugar, con la colaboración del personal de la Zona Seis y Siete del Comando Radioeléctrico Policial, Comisaría Seccional Novena y Destacamento Desplazamiento Rápido (DDR).

Allí constataron el enfrentamiento entre grupos antagónicos, con la utilización de palos y escombros, entre otros elementos.

Al notar la presencia de los policías, los inadaptados los atacaron en forma violenta con objetos contundentes, al punto que lesionaron a un efectivo de la fuerza, pero se controló la situación y se restableció el orden.

En la escena del hecho, se realizaron las diligencias procesales; mientras que el personal de Policía Científica documentó la intervención.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Intimidación pública y lesiones” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.







