Dañaron la ventana de un patrullero y fueron demorados

• No hubo lesionados durante la intervención

Efectivos de la fuerza provincial demoraron a dos adolescentes por dañar un móvil policial con un escombro, secuestraron un arma blanca e iniciaron una causa judicial por “Daño intimidación pública, atentado y resistencia contra la autoridad”, con intervención de la Justicia provincial.

El caso se registró el domingo último, cuando integrantes de la Comisaría Seccional Novena, Zona Siete, del Comando Radioeléctrico Policial y la Delegación Ex lote 110 y 111 de la Unidad Regional Uno, acudieron a un hecho de desorden en la manzana 46 del barrio Fray Salvador Gurrieri.

Allí constataron un desorden promovido por jóvenes, quienes al notar la presencia policial arrojaron un elemento contundente que ocasionó la rotura del vidrio de una de las ventanas de un patrullero.

De inmediato secuestraron un machete y demoraron a dos jóvenes de 16 y 17 años, se los trasladó hasta la dependencia policial junto a sus padres y luego se los entregó en carácter de guarda tutelar.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Daño” con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4 y todo quedó a disposición de la Justicia provincial. (Con foto).



