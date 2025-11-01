Circulaba en estado de ebriedad, colisionó un auto y terminó con su camión contra un árbol

Efectivos de la Subcomisaría Oficial Principal Gustavo Ramón Bini, del barrio Colluccio, demoraron al conductor de un camión Mercedes Benz, que colisionó un auto Toyota Etios, huyó y finalizó su recorrido con su camión incrustado contra un árbol, en la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional e Italia de la ciudad de Formosa.

La intervención ocurrió el domingo último, alrededor de las 18:20 horas, cuando los uniformados fueron alertados del caso a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911.

De inmediato acudieron hasta el lugar y según las averiguaciones el camión, al mando de un hombre de 63 años, circulaba por la avenida Gendarmería Nacional y al llegar a la intersección con la Néstor Kirchner chocó un automóvil estacionado y sin ocupantes.

Luego el chofer del Mercedes Benz se dio a la fuga por la Gendarmería Nacional y al realizar una maniobra para continuar con su marcha por la avenida Italia perdió el control del rodado, subió al parterre y terminó su recorrido contra un árbol.

Personal del SIPEC asistió al sujeto, lo trasladó hasta el Hospital Central para su mejor atención y después recibió el alta médico; mientas que integrantes de la Dirección General Policía de Seguridad Vial le realizaron la prueba de alcohotest y arrojó resultado positivo.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Paz de Menor Cuantía N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, a cargo del Dr. Jorge Luís Grassi, quien direccionó las actuaciones.

Personal de la Subcomisaría Colluccio realizó las actuaciones procesales, documentadas por la Policía Científica.

El sujeto fue notificado de su situación procesal en una causa contravencional por “Infracción Artículo 139 y 140” del Código de Faltas de Formosa y continuó en libertad a disposición de la Justicia provincial.