El Municipio ultima detalles en el balneario Parque Arenas para una nueva temporada veraniega

Ante la proximidad de la temporada estival, la Municipalidad capitalina está ultimando los trabajos en el balneario Parque Arenas, lugar que quedó establecido como punto obligado para disfrutar del verano, que contiene a una gran cantidad de vecinos y vecinas que concurren a disfrutar las tardes de verano.

Gerard Schneider, de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, indicó: “Hace quince días estamos trabajando en el lugar, principalmente sobre el acceso de aproximadamente 5 km y medio que se encontraba en mal estado, por lo que tuvimos que hacer allí un trabajo exhaustivo”, dijo.

“Con las cuadrillas de la Dirección realizamos una intervención con bacheo y relleno, extrajimos suelo arcilloso para rellenar los pozos, y suelo arenoso del lugar para la carpeta de rodamiento para que no sea resbaloso”, aclaró. “Lo que estamos haciendo actualmente es enfocarnos en el trabajo de calzada y banquina”.

“En el sector de la playa también estamos accionando – continuó el funcionario –, ya distribuimos la arena en todo el campo de deportes, trabajo que se realiza con rastra, teniendo en cuenta que todo el año permaneció con pasto en la superficie, lo que también sucedió con el sector de estacionamiento, en ambos con toda la arena recuperada”.

Finalmente, Schneider destacó que se trata de un trabajo mancomunado “entre varias dependencias del municipio, como Obras Públicas, que se encarga de los sanitarios que se están poniendo a punto con sus instalaciones casi listas, como también está finalizando la instalación de cartelería, pintura, quinchos, y el sector del camping que ya está pintado y desmalezado”, dijo para concluir.



