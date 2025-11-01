Una franja de barrios capitalinos se benefició con los primeros trabajos de la semana

En la jornada del lunes, el Municipio local emplazó sus dispositivos en distintos sectores de la ciudad para optimizar los servicios básicos, conforme a la agenda laboral programada desde la Secretaría de Servicios Públicos para ejecutarse a lo largo de la semana.

Efectivos de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, con la colaboración de cooperativas de trabajo, tuvieron a cargo un importante operativo con múltiples tareas que se desarrolló en tres barrios simultáneamente: Salvador Gurrieri, 28 de Junio y Lote 109, en los que se ejecutó la limpieza de traza, el perfilado de arterias, el cuneteo y la limpieza de cruces de calles.

Paralelamente, y en respuesta a una solicitud de vecinos del lugar, una cuadrilla se desplazó hacia el Bº Virgen el Carmen para centrarse precisamente en la limpieza general y el perfilado de calles en un sector puntual del conglomerado.

Finalmente, en el yacimiento del Bº San Jorge, se mantuvo en pie uno de los trabajos más importantes que hacen a la efectividad del mantenimiento de calles de tierra, como es la extracción de suelo, el que se utiliza posteriormente para el relleno de arterias en todos los barrios que cuentan con este tipo de vías para circular.



