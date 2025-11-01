Un hombre murió durante el incendio de una casa

La víctima fue identificado como Agustín Martínez de 55 años

Durante el incendio de una vivienda en el barrio Porteño Norte de la ciudad de Clorinda, su propietario quedó atrapado y fue hallado sin vida por los efectivos de Bomberos de la Policía provincial, donde se confeccionaron las actuaciones procesales, con intervención de la Justicia.

El lamentable hecho ocurrió este domingo alrededor de las 7:00 horas, cuando integrantes del Destacamento El Porteño, en compañía del Destacamento Bomberos Clorinda, verificaron la casa ubicada en la manzana 21 del mencionado barrio, cubierta en llamas.

De inmediato los bomberos se abocaron al trabajo y lograron extinguir el foco del fuego y encontraron el cuerpo del hombre sin vida.

El caso fue puesto a conocimiento del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mariela Portales, quien se hizo presente en el lugar y direccionó el procedimiento.

Según lo ordenado por la jueza de turno, el personal de la Delegación Policía Científica realizó la recolección de elementos que serán adjuntados al expediente judicial, mientras que los bomberos determinaron que, de acuerdo a las primeras pericias efectuadas, se trataría de un hecho accidental.

El cuerpo de la víctima fue trasladado hasta la morgue judicial y luego entregado a sus familiares para su inhumación.

Por el caso, se inició un expediente judicial con intervención de la Justicia provincial.