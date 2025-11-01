El chamamé romántico de Los Barrios llegó al Gran Rex

Los Hijos de los Barrios lograron un hito en su carrera artística al llevar su espectáculo "Romance de Chamamé" al Teatro Gran Rex de Buenos Aires. Es la primera vez que un show exclusivamente de este género se presenta en uno de los más emblemáticos auditorios porteños. El concierto fue el viernes 21 de noviembre.

El conjunto chamamecero "Los Hijos de los Barrios" liderado por Néstor y Tomás Barrios se presentó en el mítico Teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires. En una velada histórica para el Chamamé los cantautores correntinos volvieron a brillar en la famosa calle Corrientes. El año pasado ya tuvieron una gran recepción en el Teatro Opera con localidades agotadas.

A sala llena se realizó el concierto que contó con destacados artistas invitados quienes fueron parte de una noche mágica. El primero en subir a escena fue el "Romántico Ituzaingueńo" Marco Cáceres, luego Diego Gutierrez con su particular forma de expresarse y ejecutar el bandoneón conquistó a los presentes. El itaibateńo junto a los anfitriones invitaron a Ramón Benítez, “El Mago de la Nueva Luna”, a cantar unos clásicos del cancionero como “Ajhápotama” y “Mírame”.

Emilianito López fue otra de las atracciones al cantar y tocar su acordeón junto a Los Barrios. No pudo faltar una artista femenina para cantar uno de los éxitos del conjunto: “Volvamos a empezar”. En esta oportunidad la invitada fue una gran cantante de la movida tropical, Antho Mattei.

Ariel “Chaco” Andrada de la agrupación folclórica “La Callejera” llegó desde Córdoba para cantar el clásico chamamé “ Jamás te podré olvidar”. Ya sobre el final del espectáculo se presentaron e hicieron vibrar a toda la platea Simón y su padre Monchito Merlo fieles a su estilo-----. Nadie permaneció sentado en su butaca mientras en el escenario, músicos y bailarines animaban, el público aplaudía el final de una gran noche.

El gran despliegue artísticos de los bailaranes sumado al arte digital en la panatalla gigante y la impecable técnica fueron el marco perfecto para una noche consagratoria del Chamamé Romántico y sus mayores referentes "Los Hijos de los Barrios".







