“Una acción que salva vidas”: Ponen en valor la donación voluntaria de sangre





En el marco por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre que se conmemora este domingo 9, en el Hospital de Las Lomitas se llevó a cabo una jornada desde el Centro de Provincial de Hemoterapia (CPH).

La misma se realizó con total éxito, concretando 88 donaciones voluntarias, siendo tres por aféresis.

“Realmente fue una verdadera fiesta, una fiesta de la vida, como decidimos nombrarla, porque esta acción salva vidas”, remarcó el director del nosocomio, el doctor Javier Trachta, al dialogar con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

En ese sentido, hizo notar que se trata de “un número muy importante para la localidad”, poniendo en valor el poder contar con el CPH, por cuanto “ellos regulan todo, nosotros lo único que hacemos es aportar nuestro granito de arena”.

Si bien dijo que en el hospital constantemente se realizan estas campañas, destacó que en esta oportunidad asistieron todas las instituciones invitadas como la Policía, docentes, entre otros.

También, agregó que estas donaciones voluntarias de sangre se desarrollan a lo largo del año “en todo nuestro Distrito Sanitario Dos y también en San Martín Dos, que corresponde al Distrito Sanitario Tres, llegando a Guadalcazar, Lamadrid, Posta Cambio Salazar, Fortín Lugones, Laguna Yema y Pozo del Tigre”.

“Siempre hemos tenido una muy buena respuesta, con una gran cantidad de donantes, lo cual es lo importante, porque necesitamos en la provincia contar con un stock permanente de este recurso y la única manera de lograrlo es a través de estas donaciones voluntarias, donde la gente viene a donar para salvar vidas”, cerró.



