Aprehendieron a un hombre y secuestraron una moto en el barrio Fray Salvador Gurrieri

El rodado tenía pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Efectivos de la Comisaría Seccional Novena detuvieron a un hombre durante un operativo y recuperaron una motocicleta que registraba pedido de secuestro vigente.

El procedimiento ocurrió el jueves último a las 13:00 horas, en inmediaciones de la avenida principal, del barrio Fray Salvador Gurrieri.

En ese lugar, personal de la dependencia, junto con la brigada investigativa, demoró a un hombre de 37 años, quien circulaba a bordo de una Honda Wave, sin dominio colocado.

Tras consultar los guarismos en la División Informática Policial, se estableció que el motovehículo registraba pedido de secuestro vigente desde mayo de este año, en una causa tramitada por la Comisaría Comuna 12B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 48, por el delito de hurto de motovehículo.

En virtud de lo sucedido, se iniciaron las actuaciones y se trasladó al hombre en carácter de detenido hasta la dependencia policial, donde fue notificado de su situación procesal.

La motocicleta quedó secuestrada en depósito judicial, a disposición de la Justicia provincial.



