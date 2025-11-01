Secuestraron mercaderías de contrabando con un avalúo de más de 67 millones de pesos

Ocurrió en la Terminal de Ómnibus de la segunda ciudad

Efectivos de Dirección General de Drogas Peligrosas, Delegación Clorinda, secuestraron 13 pallet que contenían 21.648 unidades de cervezas y más de 1.956 unidades de vino, todas en packs de distintas marcas extranjeras.

Este sábado, alrededor de las 01:50 horas, integrantes de la fuerza provincial constataron la presencia de camiones que depositaron pallets embalados con polietileno en la playa de estacionamiento de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Clorinda.

Uno de los transportes llevaba mercaderías de origen extranjero sin aval aduanero, de los cuales sólo cinco pallet contaban con la guía de encomiendas de origen argentino y con facturas adheridas.

Durante la intervención, se secuestraron 13 pallets que contenían las mencionadas bebidas alcohólicas, todas en packs con envases con distintas marcas y milímetros.

En el lugar, se contó con la colaboración de personal de la Zona Dos del Comando Policial Seguridad Urbana, del Grupo Operaciones Motorizadas y del Destacamento Desplazamiento Rápido, todos con asiento en esa ciudad.

La situación fue informada al fiscal Federal, Dr. Luis Benítez y a la Secretaria, Dra. Cintia Jovanovich, quienes dispusieron el decomiso de las mercaderías y el secuestro del camión involucrado.

El conductor fue notificado de su situación legal y continuó en libertad, procediéndose al traslado de los elementos secuestrados hasta predio del Cuerpo de Bomberos, donde permanecen depositados con custodia policial.



