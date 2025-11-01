La Policía intervino ante el riesgo que provocó en el tránsito un numeroso grupo de inadaptados en moto

Por el caso se iniciaron expedientes judiciales con intervención de la Justicia provincial

Efectivos de la fuerza provincial pusieron fin a las andanzas de una banda de inconscientes motociclistas que generaban peligro para la circulación vehicular en calles y avenidas de esta ciudad, que además de desplazarse a excesiva velocidad y realizar temerarias maniobras, también dañaron un móvil policial.

En la madrugada de este sábado, los policías realizaban recorridas preventivas por distintos sectores de la capital provincial, con el fin de promover la concientización vial y desalentar las costumbres o actitudes que pongan en riesgo la vida y los bienes en la vía pública, según los términos de la Ley Nacional de Tránsito 24449.

Incluso desde la Policía de la provincia se impulsan trabajos preventivos para evitar que grupos de jóvenes -mayores y menores-, se agrupen y circulen por las distintas arterias de la ciudad, sin cumplir la legislación vigente y la ley.

De esta forma, se busca desalentar a los inescrupulosos, que hacen caso omiso a las indicaciones de los semáforos, se desplazan a velocidades no permitidas y ocasionan ruidos molestos, lo que altera la tranquilidad y los horarios de descanso, sumado al peligro que representan esas transgresiones para la seguridad del tránsito.

En el marco de estos trabajos de prevención, en la madrugada de este sábado, los policías detectaron que numerosos jóvenes en moto se desplazaban en inmediaciones a la intersección de las avenidas Gendarmería Nacional y Juan Domingo Perón.

Al advertir la presencia de los móviles policiales, aceleraron la marcha y en ese interín un joven de 17 años que conducía una Gilera Smash perdió el control de la moto y cayó al suelo junto con su acompañante de 14.

Luego el numeroso grupo de motociclistas regresó con intenciones de evitar la intervención de la fuerza de seguridad, por lo que se solicitó la colaboración de más móviles policiales.

Después, en medio de un seguimiento discreto, se observó nuevamente a los inadaptados, cerca del puente elevado de la avenida Kirchner y Gendarmería Nacional, quienes al ver el móvil arrojaron un elemento que ocasionó daños en la unidad.

Ante la situación, se desplegaron patrullajes en diversos puntos de la ciudad para desalentar la circulación imprudente y amenazante que ponen en práctica estos motociclistas.

En ese marco, dos jóvenes de 16 y 17 años fueron demorados en una Zanella ZB, en la intersección de las avenidas Gutnisky y Antártida Argentina; mientras que otros dos adolescentes de 15 y 16 años al mando de una Honda Wave terminaron en la misma situación en inmediaciones a la Plaza Nueva Formosa.

En ambos casos se constató que los menores presentaban pequeñas lesiones, presumiblemente, heridas de postas de goma, situación por la que fueron asistidos por personal del SIPEC y se inició un expediente judicial con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial, con conocimiento del Juzgado de Menores.

En el orden interno, el Comando Superior de la Institución dispuso la sustanciación de una causa administrativa, la separación del cargo de los efectivos que participaron de los procedimientos para evaluar el accionar del personal policial, deslindar responsabilidades y brindar transparencia al trabajo que llevan adelante los servidores públicos.

La fuerza provincial reitera el compromiso con la seguridad pública, el cumplimiento de las leyes vigentes en el marco del respeto a los derechos de las personas, garantizando la legalidad de todos los procedimientos realizados.



