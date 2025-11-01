Detuvieron a la mujer que hirió a un hombre con un arma blanca

También le tiró combustible

Efectivos de la Subcomisaría Antenor Gauna, tras un confuso episodio en el que una mujer hirió con arma blanca a un hombre, realizaron un allanamiento en el barrio Antenor Gauna y pusieron a disposición de la Justicia a la imputada por el caso caratulado “Tentativa de Homicidio y Robo”.

Tras una amplia tarea de investigación, el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, ordenó la requisa del domicilio de la imputada.

La medida judicial fue realizada en la tarde del viernes último por parte de los efectivos de la Subcomisaría y colaboración de las distintas dependencias del área Delegación Unidad Regional Uno Distrito Cinco.

Como resultado, lograron la aprehensión de la mujer de 24 años imputada en la causa, quien quedó a disposición de la justicia en la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2 de la mujer.

Sobre el caso, cabe remarcar que sucedió el jueves último, alrededor de las 20:50 horas, cuando los uniformados fueron alertados a través de la línea de emergencias gratuitas ECO 911 sobre el caso.

De inmediato, acudieron al lugar y el herido, de 30 años, denunció que minutos antes llegó la pareja de su amigo y le provocó un corte en el muslo de la pierna con un cuchillo, le sustrajo su teléfono, y lo roció con nafta con intenciones de prenderle fuego y se dio a la fuga.

En consecuencia, se inició una causa judicial por “Tentativa de homicidio y robo”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.



