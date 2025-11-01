Secuestraron cigarrillos sin aval aduanero en el barrio Itatí de la ciudad de Clorinda

Efectivos de la fuerza provincial secuestraron 200 gruesas de cigarrillos de origen extranjero, sin aval aduanero, valuados en unos tres millones de pesos.

La intervención fue el domingo último, a las 21:20 horas, cuando integrantes del Grupo de Operaciones Motorizada (GOM), Delegación Clorinda, realizaban recorridas preventivas en inmediaciones a la barrera del mencionado barrio.

Allí observaron que dos sujetos trasladaban cuatro bultos, quienes al notar la presencia de los efectivos abandonaron la carga y se dieron a la fuga, solicitándose en consecuencia personal de la Comisaria de los Territorios Nacionales quienes realizaron las actuaciones judiciales.

Al verificarse las cajas constataron que se trataban de cigarrillos de origen extranjero, por lo cual se puso a conocimiento del Fiscal Federal N° 2, a cargo del Dr. Luís Roberto Benítez, quien direccionó el procedimiento.

Luego, por razones de seguridad y en presencia de testigos, el cargamento fue trasladado a la comisaría donde se realizó la apertura de los bultos y se contabilizaron 200 gruesas de cigarrillo, los cuales fueron documentados por la Policía Científica.

Los secuestros ascienden a un monto de tres millones de pesos.

Por el caso, se inició una causa por “Encubrimiento de Contrabando” y todo quedó a disposición de la Justicia Federal.







