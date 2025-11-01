La Policía detuvo a tres hombres y rescataron a una mujer que estaba privada de su libertad

• La colaboración de la comunidad y el rápido accionar policial fue vital para proteger a la víctima, que está en buen estado de salud.

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron a tres hombres de 37, 38 y 40 años por mantener privada de su libertad a una mujer de 40 años durante dos días, en una vivienda del barrio La Alborada de esta ciudad.

Por el caso, se inició una causa judicial por “Privación ilegítima de la libertad, amenazas, atentado y resistencia contra la autoridad”, con intervención de la Justicia provincial.

Alrededor de las 19:30 horas de este sábado, los integrantes de la Comisaría Seccional Sexta verificaron un requerimiento en la avenida Gutnisky al 3.600 sobre la retención de una persona en contra de su voluntad.

Los policías llegaron al lugar y encontraron a la víctima en pleno ataque de llanto y en estado de alteración, mientras que un sujeto trataba de retenerla y otros dos individuos permanecieron en el interior del inmueble.

De inmediato, se procedió a la aprehensión del hombre de 37 años, que intentó lesionar a los uniformados, pero no logró su cometido.

Ante la situación, se informó el caso al juez de Instrucción y Correccional N° 4, Dr. Marcelo López Picabea, quien direccionó el procedimiento.

Con autorización del dueño de la casa, se realizaron las actuaciones procesales con la colaboración de mediadores del Grupo Especial de Operaciones Policía de Formosa, quienes intentaron dialogar con los sujetos que se encontraban en la casa.

Después de una mediación fallida, los policías ingresaron al lugar y los detuvo, en tanto que el personal de la Dirección General de Policía Científica documentó las diligencias.

Los detenidos fueron trasladados hasta la dependencia policial, se los notificó de su situación procesal y permanecen a disposición de la Justicia provincial.







