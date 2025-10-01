Se recuperaron dos motocicletas y secuestraron otra con cédula apócrifa

Tres personas fueron aprehendidas ante las intervenciones realizadas

Integrantes de la Delegación de Drogas Peligrosas Clorinda, la Unidad Especial de Asuntos Rurales Sección Mariano Boedo y Comisaría Palo Santo detuvieron a tres hombres, recuperaron dos motocicletas y secuestraron otra con la cédula apócrifa.

El primer procedimiento se realizó en la tarde del viernes último tras la denuncia por la sustracción de una motocicleta en camino vecinal N° 2023, que conecta las localidades de Mariano Boedo y San Hilario.

De inmediato, abocados a la investigación del caso, establecieron la identidad de dos sujetos involucrados en el caso, quienes fueron aprehendidos en la localidad de San Hilario.

Luego, en una tarea conjunta con efectivos de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, lograron recuperar el rodado en el barrio San Martín, de la ciudad de Formosa.

Otra intervención se concretó a las 10:30 horas del sábado último, cuando personal de la Delegación de Drogas Peligrosas Clorinda realizaba tareas preventivas por el barrio Libertad, de Clorinda.

Durante ese trabajo, identificaron a un motociclista en inmediaciones a la calle Jujuy y barrera, y tras la verificación de las documentaciones de la Honda Wave, constataron que la cédula era apócrifa y se inició una causa con intervención de la Justicia provincial.

Por último integrantes de la Comisaría Palo Santo tomaron conocimiento de la sustracción de una moto de 110 cilindradas en el barrio San Francisco de esa localidad.

Tras un amplio trabajo investigativo recuperaron la misma y detuvieron a su presunto autor en el barrio San Blas.

En todos los casos, los detenidos y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial y todo quedó a disposición de la Magistratura en turno.



