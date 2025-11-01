Se realizó por primera vez en un Hospital Públicola cirugía Mini-LAP, técnica de mínima invasión con resultados imperceptibles

El Servicio de Cirugía General del Hospital de Alta Complejidad "Pte. Juan Domingo Perón" incorporó la Mini-Laparoscopía, una técnica quirúrgica de última generación que representa un avance en cirugía mínimamente invasiva.

La Mini-LAP es un procedimiento que utiliza instrumental miniaturizado y puertos de diámetro mínimo, reduciendo considerablemente la agresión sobre la pared abdominal sin comprometer la seguridad ni la calidad visual durante la intervención. Este abordaje innovador ofrece a los pacientes un posoperatorio más confortable, mejores resultados estéticos y una recuperación acelerada.

El equipo multidisciplinario que llevó a cabo este procedimiento estuvo conformado por el jefe del servicio de Cirugía General, Dr. Daniel Domínguez; el Dr. Osmar Benítez; los residentes: Brenda Nava Le Favi, Antonella Coronel y Joaquín González; las instrumentadoras quirúrgicas: Cinthia Barreto y Elvira Pérez; y la enfermera Flavia Barrios.

En esta primera intervención, el equipo realizó una colecistectomía (extracción de vesícula biliar) mediante Mini-LAP. La técnica incluye acceso umbilical principal de 10 mm o 5 mm, según el equipo óptico utilizado, puertos accesorios exclusivamente de 3 mm, ubicados estratégicamente para permitir una disección segura y ergonómica, instrumental miniaturizado que reduce significativamente el trauma en la pared abdominal, disección fina con menor tracción sobre la vesícula y extracción de la pieza quirúrgica mediante microampliación final del puerto umbilical.Esta configuración permite mantener la eficacia de la laparoscopía tradicional con un impacto mucho menor sobre los tejidos del paciente.

Los beneficios de la Mini-LAP representan una mejora sustancial en la experiencia quirúrgica: menor dolor posoperatorio y reducción en el requerimiento de analgésicos, movilización precoz y alta hospitalaria acelerada, cicatrices prácticamente imperceptibles, menor riesgo de infección del sitio quirúrgico y retorno más rápido a las actividades habituales.

La implementación de esta técnica representa un avance significativo para el Hospital de Alta Complejidad, alineándose con los protocolos FastTrack de cirugía moderna. Gracias a las políticas sanitarias que llevada adelante el Gobierno de la Provincia la institución reafirma su compromiso con la innovación médica y su posicionamiento a la vanguardia de las técnicas mínimamente invasivas.

"Nuestro objetivo es ofrecer a los pacientes lo último en tecnología médica para garantizar una rápida reinserción a su vida cotidiana, con los mejores resultados posibles tanto funcionales como estéticos", destacó el Dr. Osmar Benítez del servicio de Cirugía General.



