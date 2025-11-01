Se realizó con éxito la Gran Feria Literaria y muestra fotográfica

Este sábado en el Centro Cultural Municipal se realizó la Gran Feria Literaria y muestra fotográfica, actividad organizada por la Subsecretaria de Deporte, Cultura y Turismo, como parte de una agenda de acciones culturales que tienen por objeto apoyar a artistas y escritores independientes formoseños.

La feria y exposición dio inicio por la mañana, una jornada completa en la que se hizo la presentación del libro “Historias de mi pueblo. Vivencias de la Isla de Oro”, de Eduardo González. Posteriormente, se realizó un conversatorio de escritores independientes, moderado por Analía Báez y de la que participaron Baut Yahari, Daniela Medina y otros.

Por la tarde, continuaron las actividades con lectura de cuentos y poemas de autores locales; para después dar lugar al conversatorio “Desarrollo de las corrientes culturales que convergen en la cultura formoseña”, con Braulio Sandoval, Federico Princich y Beto Aranda.

Seguidamente, dio inicio el taller de escritura a cargo de Analía Baez , para luego iniciar la presentación del libro de Gustavo Villalba e intercambio de mitos y leyendas con Federico Princhich y Polo Nueñez.

En cuanto a la muestra fotográfica, ésta se completó con la charla a cargo de las expositoras Monica Paulina, Lujan Ferreira, Cecilia Ramirez y Felisa Diaz.

Posteriormente, se hizo la presentación de los talleres literarios de la Sociedad Italiana, a cargo de la profesora Prisca Gimenez, el “Club de Lectura” de Eduardo Donkin y José Princich y “Proyecto Ciudad Cron” con Federico Princich y Polo Nuñez, coordinado por Jessica Cabaña.







