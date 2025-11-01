Muestra: Emoción, inclusión y arte de la fotografía contemplativa

Integrantes de la Comunidad de Fotografía Contemplativa participó el sábado de la Muestra Literaria en el Salón Cultural Municipal que estuvo organizado por Galo Trinidad, con el auspicio de la Municipalidad de Formosa. Los invitados llevaron una propuesta que combinó arte, tecnología y emoción.

La presentación del espacio Contemplativo de la Asociación Italiana en la actividad fue coordinador por George Hamilton Pérez, Carola Padró y Maricha Stock. En la oportunidad, Padró sorprendió a los asistentes con una experiencia distinta al invitar a quienes estuvieron presente a “ver” las impresiones 3D con los ojos cerrados y lo que vivieron atrapó a los participantes por el poder interior de la imaginación.

Cabe señalar que el espacio de la Fotografía Contemplativa incluyó obras tridimensionales que permitieron que personas ciegas o con baja visión “vieran” las imágenes a través del tacto. Uno de los momentos más conmovedores de la jornada ocurrió cuando “una visitante logró reconocer con sus manos el paisaje donde fue tomada la fotografía de un hongo, generando un silencio emocionado entre quienes observaban”.

Los estudiantes del proyecto Una Aventura, 36 Huellas también presentaron videos construidos a partir de sus series de 36 fotografías, compartiendo sus recorridos creativos y personales a lo largo del año. “El público recibió los trabajos con entusiasmo y destacó la sensibilidad con la que los participantes lograron narrar historias visuales”, remarcó George Hamilton Pérez.

La propuesta generó una notable repercusión entre los presentes, quienes valoraron la integración entre arte, contemplación y accesibilidad. Para el equipo de Fotografía Contemplativa, esta muestra representa un paso más en el camino iniciado tiempo atrás, que busca transformar la manera de mirar, sentir y conectar con el entorno a través de la fotografía.

El proyecto continúa creciendo con nuevas actividades: talleres y salidas programadas para los próximos meses, reafirmando su compromiso de seguir expandiendo una mirada más humana, inclusiva y consciente dentro de la comunidad formoseña.



