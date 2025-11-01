El Teatro de la Ciudad se vistió de gala al albergar el cierre de los Talleres de la Subsecretaría de Cultura

En la noche del viernes 21, en el Salón Auditorio del Teatro de la Ciudad se realizó el concierto de los Talleres de Arpas “Formar Arpegios”, de Guitarra “Cuerdas Formoseñas”, de Guitarra y Acordeón “Acordes Formoseños”, así como los de Batería y Percusión y Producción Musical.

Fue en el marco del cierre de estas propuestas de la Subsecretaría de Cultura que se dictaron de forma libre y gratuita durante todo el año.

La profesora Graciela Marechal, directora de Acción Cultural y a cargo de la Subsecretaría, expresó que en esta ocasión fueron “los estudiantes y los profesores los que demostraron todo lo aprendido a lo largo del desarrollo de los Talleres”.

El de Arpas cumplió ocho años de su creación “y se ha convertido en el más grande de la Argentina con la característica de ser libre, gratuito e inclusivo”, manifestó y remarcó que “todos los que se dictan en la Subsecretaría de Cultura conllevan mucha responsabilidad”.

Subrayó que “desde el Gobierno de Formosa estamos muy orgullosos de poder brindar estos espacios sin costos a toda la comunidad, porque esa es la misión del Modelo Formoseño”, marcando que se trata de “brindar la oportunidad de compartir, disfrutar y aprender estas disciplinas artísticas”.

Además, en la tarde de este sábado 22, también en el Salón Auditorio del Teatro de la Ciudad, tuvo lugar la “Gala de Fin de Año” del Taller de Violín y N’vike, con una muy buena puesta en escena. Fue bajo la dirección del profesor Daniel Rojas y se contó con el acompañamiento de otras orquestas de la provincia.

Al respecto, Marechal evaluó a este ciclo lectivo 2025 como “muy positivo”, expresando su satisfacción por “toda la labor realizada”.

Al concluir, aseguró que “seguiremos sumando más propuestas”, lo cual contrasta fuertemente con “las acciones del Gobierno nacional”, poniendo en valor que “tenemos como gobernador al doctor Gildo Insfrán, quien conduce a través de un Estado presente, lo que se evidencia en hechos como estos”.



