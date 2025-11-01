Samaniego dijo que “el Modelo Formoseño tuvo dos triunfos contundentes y seguirá en marcha pese al castigo nacional”

El presidente del bloque de diputados provinciales del PJ, Agustín Samaniego, realizó un balance político del año y destacó que el Modelo Formoseño obtuvo “dos grandes triunfos” este año: el 29 de junio y el 26 de octubre, lo que a su juicio representa “un fuerte respaldo de la ciudadanía a la figura del gobernador Gildo Insfrán y a todo lo que hemos hecho en este tiempo”.

En contraste, el legislador provincial analizó el desempeño de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional. Si bien reconoció que el oficialismo nacional obtuvo “un buen resultado”, consideró que se trata de “una política que no tiene futuro en el país que nosotros imaginamos”.

“Si imaginamos un país para pocos, donde algunos sean privilegiados y la mayoría quede afuera, ese es el objetivo que probablemente logre Javier Milei”, sostuvo en declaraciones recogidas por la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR).

De cara al próximo año, Samaniego aseguró que el compromiso del oficialismo provincial seguirá firme: “Los desafíos son seguir trabajando, porque el Modelo Formoseño sigue en marcha, a pesar del castigo, del olvido y de la negación que hace el Gobierno nacional hacia nuestra provincia”.

Afirmó además que los esfuerzos estarán puestos en acompañar a las familias en un contexto económico complejo: “Cada formoseño debe saber que el Gobernador va a estar al lado de cada familia, procurando amortiguar lo negativo que viene de las políticas nacionales”.

“La oposición busca atajos”

Consultado sobre los reiterados pedidos de intervención federal a Formosa por parte de sectores opositores, Samaniego fue categórico: “Esto demuestra lo que es la oposición, que solo busca atajos. En democracia existe un solo mandante, un solo juez, un solo definidor de las situaciones: el pueblo”.

El legislador recordó que la oposición “tuvo una paupérrima performance en las elecciones” y por eso “busca caminos alternativos porque el pueblo les da la espalda”.

Aseguró, además, que el pueblo formoseño “es soberano y define por sí mismo”, sin necesidad de injerencias externas: “Formosa ya no es la de antes, tiene los pantalones largos. Y así como nosotros respetamos a los otros, también exigimos que nos respeten a nosotros”.

A modo de balance, Samaniego ratificó el rumbo del oficialismo provincial y la continuidad del Modelo Formoseño como eje de la gestión política para el próximo año.



